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09:08 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Что поделать? Деньги решают все». Боярский — о переходе Кокорина в «Спартак»

Известный актер, певец, болельщик «Зенита» Михаил Боярский оценил переход Александра Кокорина в «Спартак».

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Спартак (Москва)

— Ну что поделать? Деньги решают все. Не смогли договориться… Жалко, конечно. Тем более он переходит в «Спартак». Считаю, Кокорин должен был быть патриотом. Но сказался материальный фактор и условия, которые ему предложил «Спартак». Такая вот история. Не мне его судить. Он выбрал… Мне казалось, что Семак хотел его вернуть в «Зенит». Почему этого не произошло? Не знаю, не знаю… Не думаю, что «Спартак» теперь составит конкуренцию «Зениту». Нет. Да и Кокорин не забьет больше Дзюбы в следующем сезоне. Зенитовцы уже хорошо его знают, ничего ему толком не позволят. (Виталий Айрапетов).

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