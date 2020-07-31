Виктор Альварес покидает тульский «Арсенал»
Тульский «Арсенал» объявил об уходе защитника Виктора Альвареса.
Тульский «Арсенал» объявил об уходе защитника Виктора Альвареса.
Срок контракта футболиста истек, и стороны не продлили его.
27-летний испанец провел в тульской команде три сезона. На счету Альвареса 77 матчей за «Арсенал» и два гола. При нем команда завоевала путевку в отборочный раунд Лиги Европы.
«ПФК “Арсенал” благодарит Виктора Альвареса за профессионализм и желает здоровья и новых успехов в карьере!» — говорится в заявлении.