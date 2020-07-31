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14:49 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Виктор Альварес покидает тульский «Арсенал»

Тульский «Арсенал» объявил об уходе защитника Виктора Альвареса.

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Источник: Спорт-Экспресс

Срок контракта футболиста истек, и стороны не продлили его.

27-летний испанец провел в тульской команде три сезона. На счету Альвареса 77 матчей за «Арсенал» и два гола. При нем команда завоевала путевку в отборочный раунд Лиги Европы.

«ПФК “Арсенал” благодарит Виктора Альвареса за профессионализм и желает здоровья и новых успехов в карьере!» — говорится в заявлении.

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