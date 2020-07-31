Тульский «Арсенал» расстался с футболистами Володько и Берхамовым
Белорусский защитник Максим Володько и российский полузащитник Кантемир Берхамов покинули тульский «Арсенал», сообщается на сайте футбольного клуба.
Белорусский защитник Максим Володько и российский полузащитник Кантемир Берхамов покинули тульский «Арсенал», сообщается на сайте футбольного клуба.
Володько перешел в «Арсенал» зимой 20119 года из белорусского БАТЭ на правах свободного агента. В составе российской команды 27-летний игрок провел шесть матчей.
Берхамов пополнил ряды тульского клуба в 2015 году, 31-летний полузащитник забил девять голов в 82 играх за «Арсенал».