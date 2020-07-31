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16:28 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Тульский «Арсенал» расстался с футболистами Володько и Берхамовым

Белорусский защитник Максим Володько и российский полузащитник Кантемир Берхамов покинули тульский «Арсенал», сообщается на сайте футбольного клуба.

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Источник: Спорт РИА Новости

Володько перешел в «Арсенал» зимой 20119 года из белорусского БАТЭ на правах свободного агента. В составе российской команды 27-летний игрок провел шесть матчей.

Берхамов пополнил ряды тульского клуба в 2015 году, 31-летний полузащитник забил девять голов в 82 играх за «Арсенал».

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