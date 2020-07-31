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16:32 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Фомин подписал контракт с «Динамо»

По данным «СЭ», футболист «Уфы» Даниил Фомин сегодня подписал соглашение с «Динамо».

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Источник: Спорт-Экспресс

Срок контракта — пять лет. Сторонам осталось уладить технические моменты, которые уже никак не повлияют на сделку. Объявление о трансфере 23-летнего полузащитника произойдет в понедельник, 3 августа. (Константин Алексеев).

В сезоне-2019/20 Фомин провел за «Уфу» 29 матчей, на его счету 6 голов и 2 результативных передачи.

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