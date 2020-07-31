Футболисты «Спартака» возобновили тренировки

Сегодня команда Доменико Тедеско провела двухчасовую тренировку на тушинской базе. Перед началом занятия спартаковцы поздравили Илью Кутепова и вернувшегося из аренды Максима Глушенкова: на этой неделе футболисты отпраздновали дни рождения.