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17:02 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Футболисты «Спартака» возобновили тренировки

Игроки «Спартака» вышли из недельного отпуска и начали подготовку к новому сезону.

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Источник: Спорт-Экспресс

9 августа в первом туре РПЛ «Спартак» сыграет дома с «Сочи», сообщает сайт красно-белых.

Сегодня команда Доменико Тедеско провела двухчасовую тренировку на тушинской базе. Перед началом занятия спартаковцы поздравили Илью Кутепова и вернувшегося из аренды Максима Глушенкова: на этой неделе футболисты отпраздновали дни рождения.

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