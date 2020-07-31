Двадцать клубов сыграют в следующем сезоне молодежного ЧР по футболу

Команды будут поделены две группы по 10 команд с учётом территориального принципа, они сыграют в два круга. В финальной части первые пять команд из группы A сыграют с первыми пятью командами из группы Б, а последние пять команд из группы А сыграют с последними пятью командами из группы Б. Всего будет проведено 28 туров (280 матчей). Расписание матчей молодёжного первенства не будет связано с играми РПЛ. Календарь станет известен позднее.