Двадцать клубов сыграют в следующем сезоне молодежного ЧР по футболу
В молодежном первенстве России по футболу в сезоне-2020/21 сыграют 20 клубов, сообщается на сайте Российской
В молодежном первенстве России по футболу в сезоне-2020/21 сыграют 20 клубов, сообщается на сайте Российской
Клубы РПЛ поддержали изменение формата молодежного первенства. В предстоящем сезоне в турнире выступят 16 молодёжных команд клубов РПЛ и четыре команды, участвовавшие в Юношеской футбольной лиге-2019/20.
Команды будут поделены две группы по 10 команд с учётом территориального принципа, они сыграют в два круга. В финальной части первые пять команд из группы A сыграют с первыми пятью командами из группы Б, а последние пять команд из группы А сыграют с последними пятью командами из группы Б. Всего будет проведено 28 туров (280 матчей). Расписание матчей молодёжного первенства не будет связано с играми РПЛ. Календарь станет известен позднее.
В молодежном первенстве смогут участвовать футболисты не являющиеся легионерами, которые родились не позднее 1 января 2002 года. В заявку на сезон также могут быть включены пять игроков (не более трех в заявку на матч), родившиеся не позднее 1 января 2001 года.