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17:56 (мск), источник: Чемпионат.com

Юрий Жирков продлил контракт с «Зенитом»

Полузащитник «Зенита» Юрий Жирков продлил контракт с петербуржцами, сообщает пресс-служба клуба.

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Источник: Чемпионат.com

Новое соглашение с 36-летним футболистом рассчитано до конца сезона-2020/2021.

В июне «Чемпионат» сообщал, что «Зенит» планирует продлить контракт с Жирковым ещё на один сезон. Контракт игрока с клубом действовал до лета 2020 года.

Зенит (Санкт-Петербург)

Футболист перешёл в «Зенит» в январе 2016 года из московского «Динамо». Сумма трансфера составила € 640 тыс. В нынешнем сезоне 36-летний Жирков провёл 21 матч в чемпионате России, забил два гола и отдал три результативные передачи. Контракт игрока с клубом действовал до лета 2020 года.

Жирков — трёхкратный чемпион России, пятикратный обладатель Кубка России, пятикратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка УЕФА, бронзовый призёр Евро-2008, чемпион АПЛ, обладатель Кубка и Суперкубка Англии.

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