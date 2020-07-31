«Это указание из «Спартака». Юран рассказал, почему его уволили из «Химок»

Источник: Спорт-Экспресс

— Это правда, что вас уволили?

— Меня сегодня на разговор пригласил гендиректор клуба Зайцев и спросил: «На каких условиях мы будем с вами расторгать контракт?» На что я ему ответил, читайте контракт. Он у меня действует еще почти три года. 2,9 года. Вот и все.

— Чем Зайцев мотивировал решение расстаться?

— Да ничем. Это указание пришло от «Спартака». Именно от Шамиля Газизова. Так и напишите.

Спартак (Москва) Все о команде

— Общались ли вы с министром спорта Московской области?

— Да. Он мне сказал, что моя кандидатура не согласована со «Спартаком». Поэтому меня и убирают…

Под руководством Юрана «Химки» финишировали на втором месте в первенстве Олимп-ФНЛ, досрочно прерванном из-за пандемии коронавируса. В Олимп-Кубке России «Химки» добрались до финала, где уступили «Зениту» (0:1).

Участие «Химок» в РПЛ в сезоне-2020/21 оставалось до последнего момента под вопросом из-за финансовых трудностей. В ряде СМИ появилась информация, что владелец «Спартака» Леонид Федун якобы окажет помощь клубу.

Шамиль Газизов занял должность гендиректора «Спартака» в концовке прошедшего сезона, сменив Томаса Цорна. До этого он занимал аналогичный пост в «Уфе».