«Это указание из «Спартака». Юран рассказал, почему его уволили из «Химок»
Главный тренер «Химок» Сергей Юран подтвердил информацию, что он покидает свой пост. Специалист возглавил «Химки» по ходу прошлого сезона после ухода Андрея Талалаева.
Главный тренер «Химок» Сергей Юран подтвердил информацию, что он покидает свой пост. Специалист возглавил «Химки» по ходу прошлого сезона после ухода Андрея Талалаева.
— Это правда, что вас уволили?
— Меня сегодня на разговор пригласил гендиректор клуба Зайцев и спросил: «На каких условиях мы будем с вами расторгать контракт?» На что я ему ответил, читайте контракт. Он у меня действует еще почти три года. 2,9 года. Вот и все.
— Чем Зайцев мотивировал решение расстаться?
— Да ничем. Это указание пришло от «Спартака». Именно от Шамиля Газизова. Так и напишите.
— Общались ли вы с министром спорта Московской области?
— Да. Он мне сказал, что моя кандидатура не согласована со «Спартаком». Поэтому меня и убирают…
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Шамиль Газизов занял должность гендиректора «Спартака» в концовке прошедшего сезона, сменив Томаса Цорна. До этого он занимал аналогичный пост в «Уфе».
По данным «СЭ», основной кандидат на должность главного тренера «Химок» — Дмитрий Гунько. Он с 2008 по 2018 год работал в «Спартаке». Он возглавлял молодежку и «Спартак-2», входил в штаб основной команды, а в 2014 году недолго поработал главным тренером.