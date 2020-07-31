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20:42 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Зараженные коронавирусом и сейчас есть в каждой команде». Валерий Карпин рассказал о претензиях в РПЛ

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин раскритиковал регламент РПЛ в отношении заболевших коронавирусом игроков.

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Источник: Спорт-Экспресс

— 14 миллионов болеет в мире. Пандемия. Даже не эпидемия — пандемия, — сказал Карпин в интервью журналисту Нобелю Арустамяну. — Может заболеть кто угодно.

Правила для всех сделайте одинаковыми. Если можно больного человека отправлять домой, а остальным играть, то хорошо.

Российская Премьер-Лига

Регламент РФС и РПЛ говорил, что надо идти договариваться с Роспотребнадзором. Тогда не проводите! Почему во всех странах договариваются? Если не можете договориться, то не проводите. Мы что ли виноваты?

И в следующем сезоне будут такие случаи. Сезон будет точно такой же. Как минимум полгода будет то же самое. Коронавирус никуда не денется. Еще будут зараженные. И они сейчас есть в каждой команде.

Просто будут говорить: «В списке заявленных игроков все тесты отрицательные». А не заявленные на матч? То есть они тренировались неделю, но не контактировали? Ну это бред.

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