Текущие события
Футбол. Зарубежный
1.08
Брешиа
Сампдория
Футбол. Зарубежный
1.08
Милан
Кальяри
Футбол. Зарубежный
1.08
Аталанта
Интер
Футбол. Зарубежный
1.08
Наполи
Лацио
Футбол. Зарубежный
1.08
Ювентус
Рома
Футбол. Зарубежный
2.08
СПАЛ
Фиорентина
Все события
Фоторепортажи
9Золотой дубль «Зенита»
8Слуцкий не пускает ЦСКА в Лигу чемпионов
22:44 (мск), источник: Sport24

«Придется переквалифицироваться в управдомы»: Губерниев высмеял со скандалом уволенного Юрана

Популярный спортивный ведущий и комментатор Дмитрий Губерниев высмеял Сергея Юрана, который сегодня, 31 июля, со скандалом был уволен с должности главного тренера «Химок».

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Все это очень смешно! Графа Монте-Кристо из Юрана не вышло! Придется переквалифицироваться в управдомы… Звал Юрана на эфир, звал… Сергей обижался и не приходил! Так мог бы и «Спартак» возглавить, а теперь даже в «Торпедо» Сходня не возьмут. Эх, Юран… — написал Губерниев в своем телеграм-канале.

Ранее Юран заявил, что указание об его увольнении поступило от нового генерального директора «Спартака» Шамиля Газизова. Сам Газизов это отрицает, как и новый генеральный директор «Химок» Александр Зайцев.

Российская Премьер-Лига

«Химки» завоевали право выступать в РПЛ по итогам минувшего сезона ФНЛ. Долгое время не было определенности, воспользуется ли подмосковный клуб своим правом. Поступала информация, что финансово помочь «Химкам» для выступления в РПЛ может «Спартак».

«Химки» стартуют в новом сезоне РПЛ 8 августа домашним матчем против ЦСКА.

Читайте также
 «Как откровенно и смело. Обольстительница». Шикарная жена хоккеиста НХЛ показала пикантное фото
«Я делаю минет каждую ночь». Аппетитная жена звездного футболиста любит оральный секс
«Это указание из «Спартака»: Сергея Юрана уволили из «Химок»
Валерий Карпин жестко раскритиковал регламент РПЛ
Татьяна Тарасова объяснила, почему Косторная ушла к Плющенко
Федор Смолов высказался о работе с новым тренером «Локомотива»
Стал известен гонорар Исмаилова за бой с Александром Емельяненко
Аршавин сообщил, что бывшая жена забрала почти все его трофеи
Сергей Игнашевич назвал конкурентов московского «Торпедо» в ФНЛ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь