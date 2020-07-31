«Придется переквалифицироваться в управдомы»: Губерниев высмеял со скандалом уволенного Юрана

«Все это очень смешно! Графа Монте-Кристо из Юрана не вышло! Придется переквалифицироваться в управдомы… Звал Юрана на эфир, звал… Сергей обижался и не приходил! Так мог бы и «Спартак» возглавить, а теперь даже в «Торпедо» Сходня не возьмут. Эх, Юран… — написал Губерниев в своем телеграм-канале.
Ранее Юран заявил, что указание об его увольнении поступило от нового генерального директора «Спартака» Шамиля Газизова. Сам Газизов это отрицает, как и новый генеральный директор «Химок» Александр Зайцев.
«Химки» завоевали право выступать в РПЛ по итогам минувшего сезона ФНЛ. Долгое время не было определенности, воспользуется ли подмосковный клуб своим правом. Поступала информация, что финансово помочь «Химкам» для выступления в РПЛ может «Спартак».
«Химки» стартуют в новом сезоне РПЛ 8 августа домашним матчем против ЦСКА.