«Придется переквалифицироваться в управдомы»: Губерниев высмеял со скандалом уволенного Юрана

«Все это очень смешно! Графа Монте-Кристо из Юрана не вышло! Придется переквалифицироваться в управдомы… Звал Юрана на эфир, звал… Сергей обижался и не приходил! Так мог бы и «Спартак» возглавить, а теперь даже в «Торпедо» Сходня не возьмут. Эх, Юран… — написал Губерниев в своем телеграм-канале.