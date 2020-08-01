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9Золотой дубль «Зенита»
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00:15 (мск), источник: Sport24

Дзюба: Хочу стать трехкратным чемпионом России подряд и выйти из группы Лиги чемпионов, чтобы заткнуть критиков

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал о своих целях на следующий сезон.

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В сезоне-2019/20 питерцы сделали золотой дубль, выиграв чемпионат и Кубок России.

«В моей карьере впервые золотой дубль. Сейчас есть шанс сделать требл — это большая мотивация. Стать трехкратным чемпионом. Я насмотрелся «Лэст Дэнса» с Майклом Джорданом. Меня реально впечатлило. Многие вещи, которые он говорит и как себя ведет, мне по душе.

Зенит (Санкт-Петербург)

Я хочу стать трехкратным чемпионом России подряд, как он. Потом — выйти из группы Лиги чемпионов, чтобы заткнуть всех критиков, потому что уже надоело. Хочется еще в Лиге чемпионов достойно выступить. Я до сих пор вспоминаю, как мы в 1/8 финала проиграли «Бенфике». Я искренне уверен, если бы не началась эпопея Халка с Китаем, эту «Бенфику» один Халк бы и прошел, — цитирует Дзюбу Фонтанка.

Ранее Дзюба подписал новый контракт по схеме «2+1». По неофициальным данным, его зарплата в Петербурге составит 3,6 млн евро в год.

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