«Потрясающий прогресс». Зайнутдинова включили в топ-10 лучших молодых игроков РПЛ-2019/20

«Зайнутдинов образца дебютного сезона в РПЛ и сезона-2019/20 — два совершенно разных футболиста. После переезда из Казахстана Бахтиер в матчах “Ростова” частенько терялся на поле и ярко действовал лишь в редких эпизодах. В прошедшем сезоне Зайнутдинов не стал железным игроком старта, но доказал, что для ростовского клуба он очень важен. Лучший матч в сезоне полузащитник выдал во втором круге — против “Спартака”. В той встрече он оформил дубль и помог команде Карпина разгромить соперника. Кроме того, Зайнутдинов забил “Динамо” и “Зениту”, отдал две голевые передачи, а также провел на поле 1041 минуту. Потрясающий прогресс, если учесть, что в сезоне-2018/19 он сыграл лишь 395 минут и результативными действиями не отметился», — пишет издание.