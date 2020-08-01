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12:19 (мск), источник: Vesti.kz

«Потрясающий прогресс». Зайнутдинова включили в топ-10 лучших молодых игроков РПЛ-2019/20

«Чемпионат» включил полузащитника «Ростова» и сборной Казахстана Бахтиера Зайнутдинова в топ-10 лучших молодых футболистов чемпионата России сезона-2019/20. В рейтинг попали игроки не старше 22 лет. При этом было неважно, дебютировали они в прошедшем розыгрыше РПЛ или раньше.

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Источник: РИА "Новости"

«Зайнутдинов образца дебютного сезона в РПЛ и сезона-2019/20 — два совершенно разных футболиста. После переезда из Казахстана Бахтиер в матчах “Ростова” частенько терялся на поле и ярко действовал лишь в редких эпизодах. В прошедшем сезоне Зайнутдинов не стал железным игроком старта, но доказал, что для ростовского клуба он очень важен. Лучший матч в сезоне полузащитник выдал во втором круге — против “Спартака”. В той встрече он оформил дубль и помог команде Карпина разгромить соперника. Кроме того, Зайнутдинов забил “Динамо” и “Зениту”, отдал две голевые передачи, а также провел на поле 1041 минуту. Потрясающий прогресс, если учесть, что в сезоне-2018/19 он сыграл лишь 395 минут и результативными действиями не отметился», — пишет издание.

Российская Премьер-Лига

В десятку также вошли Денис Макаров («Рубин»), Андрей Мостовой («Зенит"/"Сочи»), Станислав Магкеев («Локомотив»), Максим Глушенков («Спартак"/"Крылья Советов»), Константин Марадишвили (ЦСКА), Остон Урунов («Уфа»), Зурико Давиташвили («Рубин»), Хвича Кварацхелия («Рубин»), Вадим Карпов (ЦСКА).

Отметим, что по итогам чемпионата России-2019/20 «Ростов» занял пятое место в турнирной таблице и в следующем сезоне выступит в Лиге Европы. Зайнутдинов провел 17 матчей в РПЛ (четыре гола, две голевые передачи), а также две игры в Кубке России.

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