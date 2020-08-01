Текущие события
Футбол. Зарубежный
19:00
Брешиа
Сампдория
Футбол. Зарубежный
21:45
Милан
Кальяри
Футбол. Зарубежный
21:45
Аталанта
Интер
Футбол. Зарубежный
21:45
Наполи
Лацио
Футбол. Зарубежный
21:45
Ювентус
Рома
Футбол. Зарубежный
2.08
СПАЛ
Фиорентина
Все события
Фоторепортажи
25Пинок Дзагоева и пушка Облякова: победа ЦСКА в кадрах Sport24
9Золотой дубль «Зенита»
16:08 (мск), источник: Чемпионат.com

«Спартак» презентовал форму на сезон-2020/2021

Московский «Спартак» и Nike представили форму красно-белых, в которой команда будет выступать в сезоне-2020/2021.

Наверх
34
фотографии
34
фотографии
34
фотографии

В дизайн гостевой и домашней формы добавлены чёрные элементы, эта идея навеяна чемпионским сезоном-2016/2017, когда в качестве резервной формы использовался чёрный комплект.

Во время загрузки произошла ошибка.

Новая домашняя форма «Спартака» выполнена в красном цвете с нанесённым узором-гравировкой в виде контуров ромба. Символически узор обозначает бриллиант.

Спартак (Москва)

Гостевая форма представлена в классическом белом цвете и дополнена боковыми полосами с новым узором.

Во время загрузки произошла ошибка.

Форма произведена из переработанного полиэстера, что обеспечивает меньшее негативное воздействие на окружающую среду.

В минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги «Спартак» занял 7-е место. Чемпионский титул достался «Зениту».

Читайте также
 У Неймара появилась новая горячая подружка!
Эта красотка променяла гонки на фильмы для взрослых!
ПСЖ выиграл Кубок французской лиги
«Химки» официально уволили Сергея Юрана
Источник: У олимпийского чемпиона найден коронавирус
Двоюродный брат Хабиба одержал победу нокаутом
Дзюба: Хочу как Майкл Джордан — стать чемпионом трижды подряд
«Зенит» представил форму на новый сезон: фото
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь