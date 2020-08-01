«Спартак» презентовал форму на сезон-2020/2021
Московский «Спартак» и Nike представили форму
Московский «Спартак» и Nike представили форму
В дизайн гостевой и домашней формы добавлены чёрные элементы, эта идея навеяна чемпионским сезоном-2016/2017, когда в качестве резервной формы использовался чёрный комплект.
Новая домашняя форма «Спартака» выполнена в красном цвете с нанесённым
Гостевая форма представлена в классическом белом цвете и дополнена боковыми полосами с новым узором.
Форма произведена из переработанного полиэстера, что обеспечивает меньшее негативное воздействие на окружающую среду.
В минувшем сезоне Российской