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16:14 (мск), источник: Чемпионат.com

«Зенит» представил форму на новый сезон

«Зенит» и Nike презентовали новую домашнюю и гостевую игровую форму сине-бело-голубых на сезон-2020/2021.

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12
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На домашней форме представлены все фирменные цвета клуба — от синего к светло-голубому. Это отсылка к наследию дизайна форм прошлых лет. Вдохновением для создания новой формы послужил строгий ясный стиль дизайна 50-х годов прошлого века.

Во время загрузки произошла ошибка.
Зенит (Санкт-Петербург)

Гостевой комплект формы получил новый оттенок. В выездных матчах сезона-2020/2021 «Зенит» будет играть в светло-серых тонах.

Во время загрузки произошла ошибка.

Форма произведена из переработанного полиэстера, что обеспечивает меньшее негативное воздействие на окружающую среду. Футболисты «Зенита» впервые сыграют в новой форме в матче с «Локомотивом» за Суперкубок России, который состоится 7 августа.

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