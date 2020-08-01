«Зенит» представил форму на новый сезон

12 фотографий 12 фотографий 12 фотографий

На домашней форме представлены все фирменные цвета клуба — от синего к светло-голубому. Это отсылка к наследию дизайна форм прошлых лет. Вдохновением для создания новой формы послужил строгий ясный стиль дизайна 50-х годов прошлого века.

Зенит (Санкт-Петербург) Все о команде

Гостевой комплект формы получил новый оттенок. В выездных матчах сезона-2020/2021 «Зенит» будет играть в светло-серых тонах.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--07f7b6f6a100e04032e1" data-vnd="07f7b6f6a100e04032e1" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=07f7b6f6a100e04032e1" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.