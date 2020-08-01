«Зенит» представил форму на новый сезон
«Зенит» и Nike презентовали новую домашнюю и гостевую игровую форму
«Зенит» и Nike презентовали новую домашнюю и гостевую игровую форму
На домашней форме представлены все фирменные цвета клуба — от синего к
Гостевой комплект формы получил новый оттенок. В выездных матчах сезона-2020/2021 «Зенит» будет играть в
Форма произведена из переработанного полиэстера, что обеспечивает меньшее негативное воздействие на окружающую среду. Футболисты «Зенита» впервые сыграют в новой форме в матче с «Локомотивом» за Суперкубок России, который состоится 7 августа.