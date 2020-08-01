«Химки» официально уволили Сергея Юрана

«Сегодня Сергей Юран покинул пост главного тренера футбольного клуба “Химки”. Под руководством Сергея Юрана красно-чёрные добились повышения в классе и повторили лучшее достижение в истории клуба — вышли в финал Олимп — Кубка России, где уступили “Зениту” (0:1). Клуб благодарит Сергея Николаевича за профессионализм, самоотдачу и желает больших побед в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении пресс-службы.