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13:22 (мск), источник: Чемпионат.com

«Химки» официально уволили Сергея Юрана

«Химки» на своём официальном сайте объявили о прекращении сотрудничества с главным тренером команды Сергеем Юраном.

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«Сегодня Сергей Юран покинул пост главного тренера футбольного клуба “Химки”. Под руководством Сергея Юрана красно-чёрные добились повышения в классе и повторили лучшее достижение в истории клуба — вышли в финал Олимп — Кубка России, где уступили “Зениту” (0:1). Клуб благодарит Сергея Николаевича за профессионализм, самоотдачу и желает больших побед в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении пресс-службы.

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Российская Премьер-Лига

Ранее стало известно, что игроки подмосковного клуба написали коллективное письмо губернатору Московской области Андрею Воробьёву, в котором выразили поддержку наставнику команды.

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