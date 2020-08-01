«Химки» официально уволили Сергея Юрана
«Химки» на своём официальном сайте объявили о прекращении сотрудничества с главным тренером команды Сергеем Юраном.
«Химки» на своём официальном сайте объявили о прекращении сотрудничества с главным тренером команды Сергеем Юраном.
«Сегодня Сергей Юран покинул пост главного тренера футбольного клуба “Химки”. Под руководством Сергея Юрана
Ранее стало известно, что игроки подмосковного клуба написали коллективное письмо губернатору Московской области Андрею Воробьёву, в котором выразили поддержку наставнику команды.