Семак признан лучшим тренером сезона

«Зенит» под руководством Семака стал чемпионом второй сезон подряд и установил рекорд лиги по самому быстрому завоеванию титула — за 4 тура до конца. Сине-бело-голубые повторили российский рекорд по количеству набранных очков за сезон с 16 участниками — 72, столько же было у «Спартака» в 1999-м.