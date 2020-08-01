Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Брешиа
Сампдория
00
Футбол. Зарубежный
21:45
Милан
Кальяри
Футбол. Зарубежный
21:45
Аталанта
Интер
Футбол. Зарубежный
21:45
Наполи
Лацио
Футбол. Зарубежный
21:45
Ювентус
Рома
Футбол. Зарубежный
2.08
СПАЛ
Фиорентина
Все события
Фоторепортажи
23Фарфан спас «Локо» от поражения
9Золотой дубль «Зенита»
19:04 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Семак признан лучшим тренером сезона

Лучшим тренером сезона-2019/20 признан Сергей Семак («Зенит»).

Наверх
Источник: Спорт-Экспресс

44-летний специалист привел команду к золотому дублю (второму в истории). Семаку отдали первое место 21 участник голосования.

«Зенит» под руководством Семака стал чемпионом второй сезон подряд и установил рекорд лиги по самому быстрому завоеванию титула — за 4 тура до конца. Сине-бело-голубые повторили российский рекорд по количеству набранных очков за сезон с 16 участниками — 72, столько же было у «Спартака» в 1999-м.

Лучшего тренера выбрали главные тренеры и капитаны клубов РПЛ, эксперты, представители СМИ (в том числе и «СЭ»), а также главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

Во время загрузки произошла ошибка.

В список для голосования за лучшего тренера сезона были включены все тренеры, которые возглавляли клубы РПЛ в текущем сезоне (5 матчей и более): Миодраг Божович, Андрей Талалаев («Крылья Советов»), Константин Емельянов, Константин Парамонов («Оренбург»), Александр Григорян, Сергей Первушин («Тамбов»), Игорь Черевченко, Сергей Подпалый («Арсенал»), Виктор Гончаренко (ЦСКА), Рашид Рахимов, Игорь Шалимов («Ахмат»), Дмитрий Хохлов, Кирилл Новиков («Динамо»), Мурад Мусаев («Краснодар»), Юрий Семин, Марко Николич («Локомотив»), Валерий Карпин («Ростов»), Роман Шаронов, Леонид Слуцкий («Рубин»), Александр Точилин («Сочи»), Владимир Федотов («Оренбург», «Сочи»), Олег Кононов, Доменико Тедеско («Спартак»), Дмитрий Парфенов («Урал»), Вадим Евсеев («Уфа»).

 Не звонок, а колокол для Тутберидзе. Почему Косторная ушла к Плющенко
Кокорин не успел очиститься перед переходом в «Спартак». Решение по апелляции будет на следующей неделе
ПСЖ выиграл Кубок французской лиги
«Химки» подтвердили назначение Гунько на пост главного тренера
Семин увидел чудо: Голевой пас 15-летнего Пиняева за 30 секунд
Двоюродный брат Хабиба одержал победу нокаутом
Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Великобритании
Объявлен автор лучшего гола сезона РПЛ (видео)
Дзюба признан лучшим футболистом чемпионата России
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь