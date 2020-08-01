Лучшим молодым игроком сезона признали Кварацхелию

Полузащитник стал одним из лидеров сезона по количеству обводок — 194, он уступил только Даниилу Лесовому из «Арсенала», который также претендовал на награду. В 29-м туре Кварацхелия показал лучший результат в лиге по успешным обводкам за матч — 15.