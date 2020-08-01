Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Брешиа
Сампдория
00
Футбол. Зарубежный
21:45
Милан
Кальяри
Футбол. Зарубежный
21:45
Аталанта
Интер
Футбол. Зарубежный
21:45
Наполи
Лацио
Футбол. Зарубежный
21:45
Ювентус
Рома
Футбол. Зарубежный
2.08
СПАЛ
Фиорентина
Все события
Фоторепортажи
23Фарфан спас «Локо» от поражения
9Золотой дубль «Зенита»
19:12 (мск), источник: ТАСС

Дзюба признан лучшим футболистом чемпионата России

ТАСС, 1 августа. Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Артем Дзюба признан лучшим футболистом сезона-2019/20 в Тинькофф — Российской премьер-лиге (РПЛ). Лауреатов наград по итогам сезона объявили в эфире «Матч ТВ».

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Победитель в номинации «Лучший игрок сезона» был выбран главными тренерами и капитанами клубов премьер-лиги, пятью экспертами канала «Матч Премьер», представителями семи СМИ, в том числе ТАСС, а также главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым. Каждый эксперт составил топ-3 (за первое место начислялось 5 баллов, за второе — 3, за третье — 1).

Помимо Дзюбы, на премию лучшему игроку сезона претендовали Сердар Азмун, Вильмар Барриос, Дуглас Сантос (все — «Зенит»), Гжегож Крыховяк, Алексей Миранчук (оба — «Локомотив»), Никола Влашич (ЦСКА), Элдор Шомуродов («Ростов»), Евгений Луценко («Арсенал»), Даниил Фомин («Уфа»), Александр Соболев («Спартак»), Эрик Бикфалви («Урал»).

Зенит (Санкт-Петербург)

Дзюба выступает за «Зенит» с 2015 года, в минувшем сезоне он забил 17 мячей и отдал 13 голевых передач в 28 матчах РПЛ, став лучшим ассистентом сезона, по количеству голов он поделил первое место с партнером по команде Азмуном. В составе петербургского клуба он по два раза стал чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны. Также Дзюба играл за московский «Спартак», с которым трижды стал серебряным призером чемпионата России, «Томь», «Ростов», где одержал победу в Кубке России, и тульский «Арсенал». Дзюба шесть раз входил в число 33 лучших футболистов по итогам года по версии РФС.

В составе сборной России 31-летний форвард провел 42 матча, забив 24 гола (третий результат в истории). В 2018 году вместе с национальной командой он дошел до четвертьфинала чемпионата мира.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Уайт: Сен-Пьер может стать последним соперником Нурмагомедова в карьере
"Начинались какие-то боли. Было ощущение, будто бы просто разваливаешься"
ПСЖ выиграл Кубок французской лиги
«Химки» подтвердили назначение Гунько на пост главного тренера
Семин увидел чудо: Голевой пас 15-летнего Пиняева за 30 секунд
Двоюродный брат Хабиба одержал победу нокаутом
Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Великобритании
Объявлен автор лучшего гола сезона РПЛ (видео)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь