Дзюба признан лучшим футболистом чемпионата России

Победитель в номинации «Лучший игрок сезона» был выбран главными тренерами и капитанами клубов премьер-лиги, пятью экспертами канала «Матч Премьер», представителями семи СМИ, в том числе ТАСС, а также главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым. Каждый эксперт составил топ-3 (за первое место начислялось 5 баллов, за второе — 3, за третье — 1).

Дзюба выступает за «Зенит» с 2015 года, в минувшем сезоне он забил 17 мячей и отдал 13 голевых передач в 28 матчах РПЛ, став лучшим ассистентом сезона, по количеству голов он поделил первое место с партнером по команде Азмуном. В составе петербургского клуба он по два раза стал чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны. Также Дзюба играл за московский «Спартак», с которым трижды стал серебряным призером чемпионата России, «Томь», «Ростов», где одержал победу в Кубке России, и тульский «Арсенал». Дзюба шесть раз входил в число 33 лучших футболистов по итогам года по версии РФС.