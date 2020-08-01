Дзюба признан лучшим футболистом чемпионата России
ТАСС, 1 августа. Нападающий
ТАСС, 1 августа. Нападающий
Победитель в номинации «Лучший игрок сезона» был выбран главными тренерами и капитанами клубов
Помимо Дзюбы, на премию лучшему игроку сезона претендовали Сердар Азмун, Вильмар Барриос, Дуглас Сантос (все — «Зенит»), Гжегож Крыховяк, Алексей Миранчук (оба — «Локомотив»), Никола Влашич (ЦСКА), Элдор Шомуродов («Ростов»), Евгений Луценко («Арсенал»), Даниил Фомин («Уфа»), Александр Соболев («Спартак»), Эрик Бикфалви («Урал»).
Дзюба выступает за «Зенит» с 2015 года, в минувшем сезоне он забил 17 мячей и отдал 13 голевых передач в 28 матчах РПЛ, став лучшим ассистентом сезона, по количеству голов он поделил первое место с партнером по команде Азмуном. В составе петербургского клуба он по два раза стал чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны. Также Дзюба играл за московский «Спартак», с которым трижды стал серебряным призером чемпионата России, «Томь», «Ростов», где одержал победу в Кубке России, и тульский «Арсенал». Дзюба шесть раз входил в число 33 лучших футболистов по итогам года по версии РФС.
В составе сборной России 31-летний форвард провел 42 матча, забив 24 гола (третий результат в истории). В 2018 году вместе с национальной командой он дошел до четвертьфинала чемпионата мира.