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20:13 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Семин высказался по поводу увольнения Юрана из «Химок»

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал увольнение экс-наставника «Химок» Сергея Юрана.

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Источник: Спорт РИА Новости

Ранее стало известно, что Юран был уволен с поста главного тренера «Химок». Его место занял бывший тренер московского «Спартака» Дмитрий Гунько. По мнению Юрана, решение о его увольнении было принято под давлением московского клуба.

«Видимо, сейчас тренера оставляют по другим критериям. Результаты уже не играют роли. Когда хотят уволить — уволят. Даже если есть результат. “Химки” прекрасно выглядели, были прекрасно организованы. Непонятно, что это за история. Видимо, очень сложная и околофутбольная. Таких историй стало слишком много», — цитирует Семина Championat.com.

Ранее московский «Локомотив» не стал продлевать контракт с Семиным. После его ухода пост главного тренера занял серб Марко Николич.

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