Семин высказался по поводу увольнения Юрана из «Химок»
Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал увольнение
Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал увольнение
Ранее стало известно, что Юран был уволен с поста главного тренера «Химок». Его место занял бывший тренер московского «Спартака» Дмитрий Гунько. По мнению Юрана, решение о его увольнении было принято под давлением московского клуба.
«Видимо, сейчас тренера оставляют по другим критериям. Результаты уже не играют роли. Когда хотят уволить — уволят. Даже если есть результат. “Химки” прекрасно выглядели, были прекрасно организованы. Непонятно, что это за история. Видимо, очень сложная и околофутбольная. Таких историй стало слишком много», — цитирует Семина Championat.com.
Ранее московский «Локомотив» не стал продлевать контракт с Семиным. После его ухода пост главного тренера занял серб Марко Николич.