Николич рассказал о несостоявшемся трансфере Кокорина в «Локомотив»
Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич заявил, что нападающий Александр Кокорин был готов перейти московский клуб.
Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич заявил, что нападающий Александр Кокорин был готов перейти московский клуб.
Николич похвалил игровые качества Кокорина и посетовал, что клуб не смог подписать его.
«Разговаривал с Сашей два или три раза. Кокорин задавал интересующие его вопросы, он был открыт для перехода к нам. Но сейчас это не так важно. Он не наш игрок, Саша перейдет в другой клуб. Повторюсь, мне он очень нравится как игрок, но мы не смогли его подписать», — цитирует Николича Championat.com.
Также Николич ответил на вопрос, связан ли отказ от подписания игрока с драками, в которых оказались замешаны Кокорин и футболист «Ростова» Павел Мамаев в 2018 году.
«Что касается разговоров, что сделка сорвалась не по спортивным причинам, а