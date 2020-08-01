Николич рассказал о несостоявшемся трансфере Кокорина в «Локомотив»

Источник: Спорт РИА Новости

Николич похвалил игровые качества Кокорина и посетовал, что клуб не смог подписать его.

«Разговаривал с Сашей два или три раза. Кокорин задавал интересующие его вопросы, он был открыт для перехода к нам. Но сейчас это не так важно. Он не наш игрок, Саша перейдет в другой клуб. Повторюсь, мне он очень нравится как игрок, но мы не смогли его подписать», — цитирует Николича Championat.com.

Также Николич ответил на вопрос, связан ли отказ от подписания игрока с драками, в которых оказались замешаны Кокорин и футболист «Ростова» Павел Мамаев в 2018 году.