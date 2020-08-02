«Спартак» объявил о переходе Александра Кокорина
Российский нападающий Александр Кокорин стал игроком московского «Спартака».
Российский нападающий Александр Кокорин стал игроком московского «Спартака».
Кокорин подписал контракт со «Спартаком» на правах свободного агента по схеме «3+1».
С 2016 по 2020 год Александр выступал за «Зенит». В минувшем сезоне 29-летний форвард был арендован «Сочи» и в 10 матчах Российской
На Кокорина претендовали также московский «Локомотив» и «Сочи», но он отказался от их предложений.
В 1-м туре РПЛ сезона-2020/2021 «Спартак» на стадионе «Открытие Арена» в Москве примет «Сочи». Встреча состоится 9 августа, начало — в 20:00 мск.