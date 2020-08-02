«Спартак» объявил о переходе Александра Кокорина

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Красно-белые объявили о переходе 29-летнего футболиста на своём официальном сайте.

Кокорин подписал контракт со «Спартаком» на правах свободного агента по схеме «3+1».

Спартак (Москва) Все о команде

С 2016 по 2020 год Александр выступал за «Зенит». В минувшем сезоне 29-летний форвард был арендован «Сочи» и в 10 матчах Российской Премьер-Лиги забил 7 мячей.

На Кокорина претендовали также московский «Локомотив» и «Сочи», но он отказался от их предложений.

В 1-м туре РПЛ сезона-2020/2021 «Спартак» на стадионе «Открытие Арена» в Москве примет «Сочи». Встреча состоится 9 августа, начало — в 20:00 мск.