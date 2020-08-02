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13:20 (мск), источник: Чемпионат.com

«Спартак» объявил о переходе Александра Кокорина

Российский нападающий Александр Кокорин стал игроком московского «Спартака».

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19
фотографий
19
фотографий
19
фотографий

Красно-белые объявили о переходе 29-летнего футболиста на своём официальном сайте.

Кокорин подписал контракт со «Спартаком» на правах свободного агента по схеме «3+1».

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Спартак (Москва)

С 2016 по 2020 год Александр выступал за «Зенит». В минувшем сезоне 29-летний форвард был арендован «Сочи» и в 10 матчах Российской Премьер-Лиги забил 7 мячей.

На Кокорина претендовали также московский «Локомотив» и «Сочи», но он отказался от их предложений.

В 1-м туре РПЛ сезона-2020/2021 «Спартак» на стадионе «Открытие Арена» в Москве примет «Сочи». Встреча состоится 9 августа, начало — в 20:00 мск.

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