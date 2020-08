В апреле футболист поучаствовал в благотворительном турнире We Fight Corona по CS: GO — его команда победила в соревновании, после чего Кокорин перечислил тиммейтам по ₽300 тыс. Ранее Кокорин рассказывал, что увлекается PUBG и CS: GO, в которой даже вызывал на дуэль Неймара. В августе 2018 года футболист опубликовал хайлайт из шутера в инстаграме: его прокомментировал s1mple.