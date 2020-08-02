Кокорин: Детская обида позади. Готов помочь «Спартаку» стать сильнее и вернуться наверх
Нападающий Александр Кокорин поделился эмоциями от перехода в московский «Спартак».
Нападающий Александр Кокорин поделился эмоциями от перехода в московский «Спартак».
«Всё супер! Познакомился с командой, провёл первые тренировки. Рад, что всё быстро решилось. Спасибо руководству клуба и ребятам за такой приём. Я в деле! Готовимся к первому матчу.
Мне припоминают старое интервью, в котором я сказал некрасивую вещь (Кокорин говорил, что не представляет себя игроком «Спартака». — Прим. «Чемпионата»). Наверное, это было глупо. Просто для моих прежних команд «Спартак» был принципиальным соперником. Но сейчас детская обида позади. Я здесь и хочу играть.
Готов помочь «Спартаку» стать сильнее и вернуться наверх. Тренер поздравил меня. Он тоже рад, что всё решилось быстро и у меня есть время подготовиться к старту сезона. Сказал так: «Ты всё знаешь, давно в игре. Рад тебя видеть, давай работать»", — приводит слова Кокорина