Кокорин: Детская обида позади. Готов помочь «Спартаку» стать сильнее и вернуться наверх

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«Всё супер! Познакомился с командой, провёл первые тренировки. Рад, что всё быстро решилось. Спасибо руководству клуба и ребятам за такой приём. Я в деле! Готовимся к первому матчу.

Мне припоминают старое интервью, в котором я сказал некрасивую вещь (Кокорин говорил, что не представляет себя игроком «Спартака». — Прим. «Чемпионата»). Наверное, это было глупо. Просто для моих прежних команд «Спартак» был принципиальным соперником. Но сейчас детская обида позади. Я здесь и хочу играть.