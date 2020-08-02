Стала известна зарплата Кокорина в «Спартаке»

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По информации журналиста Сергея Егорова, 29-летний футболист будет зарабатывать три миллиона евро в год. Также Кокорин получит 2,5 миллиона евро подъемных.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--08141af97ab9c693b216" data-vnd="08141af97ab9c693b216" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=08141af97ab9c693b216" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

О переходе форварда в «Спартак» стало известно ранее 2 августа. Он подписал контракт по схеме «3+1». Нападающий присоединился к клубу на правах свободного агента.

21 июля Кокорин заявил, что планирует получить за три года 10 миллионов евро. В эту сумму входят не только ежемесячные выплаты, но и подъемный бонус.