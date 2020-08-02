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15:31 (мск), источник: Sport24

Орлов: Цорн — аферист, приходивший в «Спартак» зарабатывать деньги. Работа Газизова — прямая противоположность

Известный комментатор Геннадий Орлов, говоря о переходе в «Спартак» нападающего Александра Кокорина, отметил работу нового генерального директора московского клуба Шамиля Газизова, который в июле сменил на этом посту Томаса Цорна.

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Спартак (Москва)

«“Спартак” сделал для себя потрясающий трансферный ход. Сравните Шамиля Газизова с Цорном. Когда последний пришел в “Спартак”, что он сделал? Вытащил из Федуна несколько десятков миллионов и ничего не добился, это был аферист, который приходил зарабатывать деньги. Эта та же афера, которая была у Чинквини с “Зенитом”, когда он приводил пять аргентинцев. Тогда отдали более 100 миллионов за группу футболистов. Да, за Паредеса отбили 40 миллионов, но, а остальные когда отобьются, и вообще отобьются ли? Работа Газизова прямая противоположность Цорну. Вот она эффективная работа менеджера. Если “Спартак” будет так дальше двигаться, то превратится в сильный клуб. Судя по всему, с Газизовым “Спартак” пойдет в этом направлении», — сказал Орлов в беседе с корреспондентом Sport24 Араратом Мамбреяном.

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