Орлов: Цорн — аферист, приходивший в «Спартак» зарабатывать деньги. Работа Газизова — прямая противоположность

«“Спартак” сделал для себя потрясающий трансферный ход. Сравните Шамиля Газизова с Цорном. Когда последний пришел в “Спартак”, что он сделал? Вытащил из Федуна несколько десятков миллионов и ничего не добился, это был аферист, который приходил зарабатывать деньги. Эта та же афера, которая была у Чинквини с “Зенитом”, когда он приводил пять аргентинцев. Тогда отдали более 100 миллионов за группу футболистов. Да, за Паредеса отбили 40 миллионов, но, а остальные когда отобьются, и вообще отобьются ли? Работа Газизова прямая противоположность Цорну. Вот она эффективная работа менеджера. Если “Спартак” будет так дальше двигаться, то превратится в сильный клуб. Судя по всему, с Газизовым “Спартак” пойдет в этом направлении», — сказал Орлов в беседе с корреспондентом Sport24 Араратом Мамбреяном.