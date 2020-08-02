«Химки» обыграли «Динамо» в первом матче под руководством Гунько
В товарищеском матче подмосковные «Химки» переиграли московское «Динамо». Встреча проходила на стадионе «Арена Химки» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.
В товарищеском матче подмосковные «Химки» переиграли московское «Динамо». Встреча проходила на стадионе «Арена Химки» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.
Нападающий
Вчера, 1 августа,
«Химки» по итогам минувшего сезона заняли второе место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги и в следующей кампании выступят в Российской