«Химки» обыграли «Динамо» в первом матче под руководством Гунько

Вчера, 1 августа, пресс-служба футбольного клуба «Химки» сообщила, что подмосковную команду возглавил Дмитрий Гунько. До назначения в «Химки» Гунько возглавлял академию «Спартака». Сергей Юран, с которым команда поднималась в Премьер-Лигу, покинул пост.

«Химки» по итогам минувшего сезона заняли второе место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги и в следующей кампании выступят в Российской Премьер-Лиге. Команда добралась до финала Кубка России, где уступила «Зениту» (0:1).