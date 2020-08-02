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19:54 (мск), источник: Чемпионат.com

«Химки» обыграли «Динамо» в первом матче под руководством Гунько

В товарищеском матче подмосковные «Химки» переиграли московское «Динамо». Встреча проходила на стадионе «Арена Химки» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

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Источник: Официальный Twitter "Химок"

Нападающий красно-чёрных Мохамед Конате оформил дубль. Матч посетил главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

Вчера, 1 августа, пресс-служба футбольного клуба «Химки» сообщила, что подмосковную команду возглавил Дмитрий Гунько. До назначения в «Химки» Гунько возглавлял академию «Спартака». Сергей Юран, с которым команда поднималась в Премьер-Лигу, покинул пост.

Российская Премьер-Лига

«Химки» по итогам минувшего сезона заняли второе место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги и в следующей кампании выступят в Российской Премьер-Лиге. Команда добралась до финала Кубка России, где уступила «Зениту» (0:1).

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