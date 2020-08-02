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19:49 (мск), источник: Чемпионат.com

Андрей Аршавин получил руководящую должность в «Зените»

Экс-футболист «Зенита» Андрей Аршавин назначен директором департамента развития молодёжного футбола петербургского клуба по спортивным вопросам.

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Источник: РИА "Новости"
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«Кайрат» объявил о подписании контракта с полузащитником Андреем Аршавиным. Соглашение с 34-летним хавбеком рассчитано на год с возможностью продления еще на сезон. За свою новую команду Аршавин будет выступать под 28-м номером. Напомним, что последним клубом экс-капитана сборной России была «Кубань», с которой он расторг контракт зимой и находился в статусе свободного агента. С февраля он тренировался с «Кайратом», который возглавляет российский специалист Александр Бородюк. Капитаном команды является бывший партнер Аршавина по «Зениту» Анатолий Тимощук. Аршавин является воспитанником сине-бело-голубых. В 2008 году он перешел из «Зенита» в лондонский «Арсенал», за который выступал до 2013-го с перерывом на полугодовую аренду перед Euro-2012, после чего вернулся в Санкт-Петербург в качестве свободного агента. Перед началом нынешнего сезона ветеран подписал контракт с «Кубанью», но из-за травм принял участие лишь в восьми матчах премьер-лиги.

«2 августа бывший полузащитник сине-бело-голубых утверждён в новой должности», — сообщает пресс-служба питерцев.

Аршавин завершил спортивную карьеру в ноябре 2018 года. После завершения игровой карьеры он прошёл обучение в Центре повышения квалификации тренеров в академии «Зенита», получил лицензии категории D и С и приступил к работе в команде 2004 года рождения в качестве тренера. Аршавин также работал советником генерального директора по молодёжному футболу.

Зенит (Санкт-Петербург)

В октябре 2019 года Аршавин выиграл первый трофей в качестве тренера. Под руководством Аршавина и Дмитрия Полякова команда академии «Зенита» 2004 года выиграла Кубок Санкт-Петербурга.

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