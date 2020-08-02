Губерниев: Юран забоялся прийти ко мне на эфир
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что
В конце июля Юран был уволен с поста главного тренера «Химок». По словам специалиста, это событие произошло под давлением московского «Спартака».
Ранее Губерниев заявил, что получил от Юрана согласие на интервью в прямом эфире.
«Эх, не придет Юран ко мне на эфир в понедельник! Забоялся, а какой был шанс рассказать, показать и быть услышанным! Эх, Сергей… Ох, Сергей…», — написал Губерниев в своем