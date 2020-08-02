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20:44 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Губерниев: Юран забоялся прийти ко мне на эфир

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что экс-наставник «Химок» Сергей Юран не придет на обещанное интервью.

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Источник: Спорт РИА Новости

В конце июля Юран был уволен с поста главного тренера «Химок». По словам специалиста, это событие произошло под давлением московского «Спартака».

Ранее Губерниев заявил, что получил от Юрана согласие на интервью в прямом эфире.

Спартак (Москва)

«Эх, не придет Юран ко мне на эфир в понедельник! Забоялся, а какой был шанс рассказать, показать и быть услышанным! Эх, Сергей… Ох, Сергей…», — написал Губерниев в своем Telegram-канале.

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