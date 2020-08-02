Губерниев: Юран забоялся прийти ко мне на эфир

Источник: Спорт РИА Новости

В конце июля Юран был уволен с поста главного тренера «Химок». По словам специалиста, это событие произошло под давлением московского «Спартака».

Ранее Губерниев заявил, что получил от Юрана согласие на интервью в прямом эфире.

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