Кокорина посчитали недостойным своей зарплаты

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«Космические цифры! Очевидно, что в РПЛ мало кто стоит таких сумм. 29-летний Кокорин, конечно же, тоже не стоит такой зарплаты», — оценил он.

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При этом Мостовой отметил, что нынешние зарплаты — это вина не футболистов, а тех, кто платит. «Не зарабатывают, а получают. Таких решений за последние годы мы уже насмотрелись с иностранными футболистами и тренерами. Мало кто из них проявляет себя на деньги, которые по меркам Европы являются бешеными», — посетовал он.

Спартак (Москва) Все о команде

2 августа стало известно, что Кокорин подписал контракт с московским «Спартаком» по схеме «3+1». По информации СМИ, 29-летний футболист будет зарабатывать три миллиона евро в год. Также Кокорин получит 2,5 миллиона евро подъемных.