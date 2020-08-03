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08:35 (мск), источник: Lenta.Ru

Кокорина посчитали недостойным своей зарплаты

Зарплата, которую будет получать российский нападающий Александр Кокорин в столичном «Спартаке», является «космической». Такое мнение порталу Rusfootball высказал бывший игрок красно-белых Александр Мостовой.

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«Космические цифры! Очевидно, что в РПЛ мало кто стоит таких сумм. 29-летний Кокорин, конечно же, тоже не стоит такой зарплаты», — оценил он.

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При этом Мостовой отметил, что нынешние зарплаты — это вина не футболистов, а тех, кто платит. «Не зарабатывают, а получают. Таких решений за последние годы мы уже насмотрелись с иностранными футболистами и тренерами. Мало кто из них проявляет себя на деньги, которые по меркам Европы являются бешеными», — посетовал он.

Спартак (Москва)

2 августа стало известно, что Кокорин подписал контракт с московским «Спартаком» по схеме «3+1». По информации СМИ, 29-летний футболист будет зарабатывать три миллиона евро в год. Также Кокорин получит 2,5 миллиона евро подъемных.

31 июля у футболиста истек срок соглашения с «Зенитом». На Кокорина также претендовали столичные «Динамо» и «Локомотив». В сентябре 2019-го форвард вышел из колонии и вернулся в петербургский «Зенит», за который выступал с 2016 года. В феврале он перешел в «Сочи» на правах аренды. На его счету семь голов в десяти матчах за сочинский клуб.

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