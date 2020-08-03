«Кокорин вряд ли станет легендой “Спартака”». Болельщики красно-белых о приходе игрока

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Путь Кокорина к «Спартаку» получился более сложным, чем мог бы — в 2000 году он находился на просмотре в спартаковской школе, но несмотря на то, что им были довольны, уроженцу Белгородской области не смогли помочь с жильем. В итоге нападающий все же остался в Москве, попав в систему «Локомотива», где играл до перехода на профессиональный уровень. Новый этап в жизни у него начался в «Динамо», за которое он выступал с 2008 по 2015 год. Летом 2013-го он перешел в махачкалинский «Анжи», но тогда клуб из Дагестана поменял вектор развития и устроил распродажу дорогостоящих футболистов — в итоге Кокорин вернулся в «Динамо».

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Из московского клуба он ушел только в начале 2016 года, подписав контракт с «Зенитом». В клубе из Санкт-Петербурга форвард играл до октября 2018 года, когда стал участником двух драк в центре Москвы. Из-за судебного процесса и пребывания в колонии общего режима он был лишен свободы до сентября 2019-го. После выхода на свободу нападающий вернулся в «Зенит», но так и не сыграл за сине-бело-голубых ни одного официального матча — этой зимой он перебрался в «Сочи», где в 10 матчах забил семь мячей, а также отдал одну голевую передачу.

Одного только выступления Кокорина за «Зенит» могло быть достаточно для того, чтобы болельщики «Спартака» негативно встретили нападающего.

Но еще в 2013 году в интервью порталу Sportbox он заявлял, что никогда не наденет красно-белую футболу. Уже после подписания контракта с клубом он объяснил свои слова семилетней давности.

«Мне припоминают старое интервью, в котором я сказал некрасивую вещь. Наверное, это было глупо. Просто для моих прежних команд “Спартак” был принципиальным соперником. Но сейчас детская обида позади. Я здесь и хочу играть. Готов помочь “Спартаку” стать сильнее и вернуться наверх», — сказал 29-летний Кокорин.

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Фанатам нужна встреча с Кокориным

Активные болельщики «Спартака» считают, что руководство клуба, в первую очередь генеральный директор Шамиль Газизов, должно организовать встречу со скандальным новичком команды.

«Клубу нужен хороший игрок, чтобы выполнять задачи, поставленные гендиректором. Болельщики считают, что он недостоин за эти высказывания надевать майку красно-белого клуба. Но раз он уже ее надел, то любви не будет, а так — он игрок “Спартака”. Если будет за что, будут осуждать», — сказал ТАСС один из фанатов красно-белых, пожелавший остаться неназванным.

Переход из «Зенита» в «Спартак», как и наоборот, не самое частое явление в российском футболе. Но все-таки такие трансферы происходят.

Например, лидер «Зенита» Артем Дзюба является воспитанником «Спартака». В 2015 году в клуб из Санкт-Петербурга он отправился, как и Кокорин в обратном направлении, в качестве свободного агента.

За год до этого из Санкт-Петербурга в Москву транзитом через Краснодар перебрался один из лидеров «Зенита» тех лет Роман Широков. Полузащитник неоднократно публично высказывался против «Спартака», вследствие чего у фанатов возникали вполне логичные вопросы.

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«Широков, который играл и за “Зенит”, и за ЦСКА (полузащитник играл в 1998—2000 годах во второй армейской команде — прим. ТАСС), так же приходил. К нему было такое же отношение, но Широков был нужен команде, и [Роман] Асхабадзе (гендиректор “Спартака” с 2013 по 2015 год — прим. ТАСС) устроил встречу актива с ним. И на все вопросы, которые имелись у актива за разные высказывания, Широков ответил глаза в глаза», — отметил собеседник агентства.

По его мнению, отношение фанатов «Спартака» к Кокорину будет напрямую зависеть от того, как футболист будет себя вести. Если в его действиях будет что-то неподобающее, то и отношение к нему будет соответствующее. При этом фанат считает, что история с пребыванием в тюрьме отбила у игрока желание «фестивалить».

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«Кокорин не станет легендой “Спартака”»

Один из самых авторитетных болельщиков «Спартака» Амир Хуслютдинов, который известен в фанатской среде под прозвищем Профессор, отнесся к трансферу Кокорина настороженно. «Если он будет играть достойно, то мы его примем, — сказал он. — Конечно, вряд ли он станет легендой, как [Федор] Черенков, [Сергей] Родионов и другие, но ему постараться надо. Такого антагонизма среди остальных людей, активно болеющих за “Спартак”, я не видел».

О заявлении Кокорина семилетней давности Профессор высказался сдержанно: «Отнесем это на издержки молодости! Не было у него, видимо, старших товарищей, которые бы ему подсказали, что никогда не говори “никогда”».

Вместе с тем Хуслютдинов выразил надежду на то, что вместе со «Спартаком» Кокорин сможет добиться успеха. «Я надеюсь, что он будет играть так, что когда к нему придет его сын или родственник и спросит, что он выиграл, то он ему скажет, что он выиграл в “Спартаке”. Если нет, то это будет очередной нереализованный талант. Возраст у него недетский, осталось чуть-чуть карьеры», — отметил собеседник агентства.

«Мы поддерживаем не игроков, даже при всем величии Федора Федоровича Черенкова, мы поддерживаем не их, а “Спартак”», — заявил Хуслютдинов.

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«Главное, как Кокорин будет играть, а не под каким номером»

В «Спартаке» Кокорин будет играть под девятым номером, ранее под ним выступал Резиуан Мирзов. По словам Кокорина, полузащитник после разговора с ним согласился отдать свой номер новичку. В истории «Спартака» девятый номер имеет свою ауру, переходящую из поколения в поколение. Под этим номером, в частности, выступали Юрий Гаврилов, Валерий Шмаров, Егор Титов.

«Главное не под каким номером, главное, как он будет играть, — сказал ТАСС Шмаров. — Видел, в “Сочи” он старался, хотел побыстрее набрать форму. Он долго не играл, и желание у него было большое. Главное, чтобы оно не пропало в “Спартаке”, чтобы помогал клубу забитыми мячами подняться в таблице как можно выше».

«Кокорин — очень хороший нападающий. Хочется, чтобы он побыстрее вписался в коллектив и быстро нашел взаимопонимание с командой», — добавил он.