Казахстанский футболист вместо участника Лиги Европы отправился в клуб РПЛ

25-летний футболист должен был подписать контракт с «Кайсаром», однако вновь решил попробовать свои силы за границей.

Ранее Рудосельский выступал в первой лиге Израиля, защищая цвета «Хапоэля» (Петах-Тиква).

Несколько дней центральный защитник тренировался в составе «Кайсара» на УТС в Шымкенте. Клуб из Кызылорды даже успел внести его в заявку на сезон-2020, несмотря на то, что контракт с участником Лиги Европы Рудосельский не подписывал.

Однако затем футболисту поступило предложение от «Тамбова», который ищет усиление в оборонительную линию. В минувшем сезоне РПЛ этот клуб занял 14 место и сохранил прописку в высшем дивизионе.

Карьеру Рудосельский начинал в родном «Кайрате», за главную команду которого играл с 2014 по 2017 год. Сезон-2018 он начинал в «Жетысу», а затем перебрался в Израиль. Прошлый сезон защитник провел в «Окжетпесе», за который забил один гол в 11 матчах КПЛ.