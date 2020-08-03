Текущие события
Футбол. Зарубежный
2.08
Дженоа
Верона
30
Футбол. Зарубежный
2.08
Лечче
Парма
34
Футбол. Зарубежный
2.08
Болонья
Торино
11
Футбол. Зарубежный
2.08
Сассуоло
Удинезе
01
Футбол. Первый дивизион
2.08
Крылья Советов
Балтика
00
Футбол. Зарубежный
2.08
СПАЛ
Фиорентина
13
Все события
Фоторепортажи
11«Зенит» стал чемпионом в Краснодаре
17ВАР, пенальти и снова тема судейства. «Зенит» — в финале Кубка России после победы над «Спартаком»
10:46 (мск), источник: Чемпионат.com

Доменико Тедеско: «Спартак» — это российская «Бавария»

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско в интервью немецкой прессе рассказал о решении возглавить красно-белых.

Наверх
34
фотографии
34
фотографии
34
фотографии

«Я выключился после эмоционального времени в “Шальке” и не беспокоился о следующем шаге. У меня было несколько вариантов, но “Спартак” — правильный выбор. Сначала я сомневался, но за пару дней посмотрел город и клуб и сразу почувствовал себя хорошо. “Спартак” — это что-то вроде российской “Баварии”. У команды 30 миллионов фанатов по всей стране, невероятная сила. Я принял правильное решение. Кто может сказать, что он тренировал русскую “Баварию”? Это бесценный опыт», — цитирует Тедеско Fussball24.

Во время загрузки произошла ошибка.
Спартак (Москва)

«Спартак» завершил сезон-2019/2020 на седьмом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В Кубке России красно-белые дошли до полуфинала.

Читайте также
 У Неймара появилась новая горячая подружка!
Эта красотка променяла гонки на фильмы для взрослых!
В НХЛ чемпион пропустил решающий гол за 0,1 секунды до сирены
Звезды «Торонто» забыли про Михеева и не забили «Коламбусу»
Конте близок к расставанию с «Интером»
Болельщики: Кокорин вряд ли станет легендой «Спартака»
Квят раскрыл причины аварии во время гонки «Формулы-1»
«Шинник» на последних минутах вырвал победу у «Торпедо» в ФНЛ
Передача Проворова помогла «Филадельфии» обыграть «Бостон» в НХЛ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь