Доменико Тедеско: «Спартак» — это российская «Бавария»

«Я выключился после эмоционального времени в “Шальке” и не беспокоился о следующем шаге. У меня было несколько вариантов, но “Спартак” — правильный выбор. Сначала я сомневался, но за пару дней посмотрел город и клуб и сразу почувствовал себя хорошо. “Спартак” — это что-то вроде российской “Баварии”. У команды 30 миллионов фанатов по всей стране, невероятная сила. Я принял правильное решение. Кто может сказать, что он тренировал русскую “Баварию”? Это бесценный опыт», — цитирует Тедеско Fussball24.