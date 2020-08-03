Доменико Тедеско: «Спартак» — это российская «Бавария»
Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско в интервью немецкой прессе рассказал о решении возглавить
Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско в интервью немецкой прессе рассказал о решении возглавить
«Я выключился после эмоционального времени в “Шальке” и не беспокоился о следующем шаге. У меня было несколько вариантов, но “Спартак” — правильный выбор. Сначала я сомневался, но за пару дней посмотрел город и клуб и сразу почувствовал себя хорошо. “Спартак” — это
«Спартак» завершил сезон-2019/2020 на седьмом месте в турнирной таблице Российской