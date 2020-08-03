Кокорина посчитали суперфутболистом и лучшим трансфером «Спартака»
Главный тренер «Енисея» Александр Тарханов прокомментировал переход нападающего Александра Кокорина в московский «Спартак». Его слова приводит Rusfootball.info.
Главный тренер «Енисея» Александр Тарханов прокомментировал переход нападающего Александра Кокорина в московский «Спартак». Его слова приводит Rusfootball.info.
По мнению Тарханова, Кокорин — «суперфутболист, уникальный игрок», благодаря которому «Сочи», где он играл на правах аренды, сумел остаться в Российской
Специалист заметил, что в «Спартаке» нет футболистов, сравнимых с Кокориным по классу. «Это самое лучшее приобретение
Ранее Кокорина посчитали недостойным своей зарплаты. Бывший игрок
2 августа стало известно, что Кокорин подписал контракт со «Спартаком» по схеме «3+1». По информации СМИ, 29-летний футболист будет зарабатывать три миллиона евро в год. 31 июля у форварда истек срок соглашения с «Зенитом».
«Енисей» выступает в Футбольной национальной лиге. В июне 2020-го Тарханов подписал контракт с клубом на два сезона.