Кокорина посчитали суперфутболистом и лучшим трансфером «Спартака»

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По мнению Тарханова, Кокорин — «суперфутболист, уникальный игрок», благодаря которому «Сочи», где он играл на правах аренды, сумел остаться в Российской премьер-лиге.

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Специалист заметил, что в «Спартаке» нет футболистов, сравнимых с Кокориным по классу. «Это самое лучшее приобретение красно-белых за последние годы. Последний раз такой же хороший трансфер был, когда в “Спартак” Зе Луиш пришел, может быть, Адриано», — заявил Тархананов. Он посчитал, что Кокорин даже выше классом, чем другие игроки, когда-либо приходившие в клуб.

Спартак (Москва) Все о команде

Ранее Кокорина посчитали недостойным своей зарплаты. Бывший игрок красно-белых Александр Мостовой назвал ее «космической».

2 августа стало известно, что Кокорин подписал контракт со «Спартаком» по схеме «3+1». По информации СМИ, 29-летний футболист будет зарабатывать три миллиона евро в год. 31 июля у форварда истек срок соглашения с «Зенитом».