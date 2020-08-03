Футболист сборной Казахстана из «Кайрата» заинтересовал российский топ-клуб
Защитник «Кайрата» и сборной Казахстана по футболу Нуралы Алип попал в сферу интереса московского «Локомотива». Как сообщил в своем
Защитник «Кайрата» и сборной Казахстана по футболу Нуралы Алип попал в сферу интереса московского «Локомотива». Как сообщил в своем
«Селекционный отдел “Локо” очень высоко оценивает потенциал Алипа. Но в стане “железнодорожников” прекрасно осведомлены о том, что Кайрат Боранбаев пока не намерен отпускать своего основного центрального защитника. Во всяком случае, пока идет борьба за чемпионский титул и впереди есть матчи Лиги Европы. Поэтому пока со стороны московского клуба нет никаких попыток выкупить трансфер или обозначить свой интерес иным образом», — пишет Кожахмет.
Напомним, что казахстанцы с нового сезона, который стартует в РПЛ уже в августе, не будут считаться легионерами
Ранее уже сообщалось, что к Алипу есть интерес со стороны зарубежных чемпионатов, в том числе российского. Сам футболист в одном из интервью ответил, что готов рассмотреть такое предложение.
В сезоне РПЛ-2019/20 «Локомотив» занял второе место. Алип отыграл без замены все четыре матча «Кайрата» в текущем сезоне КПЛ, который дважды прерывался. За главную команду алматинцев уроженец Актау дебютировал в 2018 году.