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12:33 (мск), источник: Vesti.kz

Футболист сборной Казахстана из «Кайрата» заинтересовал российский топ-клуб

Защитник «Кайрата» и сборной Казахстана по футболу Нуралы Алип попал в сферу интереса московского «Локомотива». Как сообщил в своем телеграм-канале журналист Айдын Кожахмет, 20-летний игрок находится на «карандаше» у топ-клуба российской премьер-лиги.

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«Селекционный отдел “Локо” очень высоко оценивает потенциал Алипа. Но в стане “железнодорожников” прекрасно осведомлены о том, что Кайрат Боранбаев пока не намерен отпускать своего основного центрального защитника. Во всяком случае, пока идет борьба за чемпионский титул и впереди есть матчи Лиги Европы. Поэтому пока со стороны московского клуба нет никаких попыток выкупить трансфер или обозначить свой интерес иным образом», — пишет Кожахмет.

Локомотив (Москва)

Напомним, что казахстанцы с нового сезона, который стартует в РПЛ уже в августе, не будут считаться легионерами из-за правила о гражданах ЕАЭС.

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Ранее уже сообщалось, что к Алипу есть интерес со стороны зарубежных чемпионатов, в том числе российского. Сам футболист в одном из интервью ответил, что готов рассмотреть такое предложение.

Кайрат (Алма-Ата)

В сезоне РПЛ-2019/20 «Локомотив» занял второе место. Алип отыграл без замены все четыре матча «Кайрата» в текущем сезоне КПЛ, который дважды прерывался. За главную команду алматинцев уроженец Актау дебютировал в 2018 году.

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