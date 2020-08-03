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33ВАР против «Спартака», офис Тедеско и победа красно-белых
16Эмоциональный срыв Тедеско: «Спартак» сыграл вничью с «Локо»
12:39 (мск), источник: ТАСС

Тренер «Спартака» Тедеско заявил, что не намерен в ближайшее время возвращаться в Германию

ТАСС, 3 августа. Главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» Доменико Тедеско заявил, что не намерен в ближайшее время возвращаться в немецкую бундеслигу. Комментарий 34-летнего специалиста приводит агентство DPA.

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«У меня нет какого-то конкретного плана, — сказал Тедеско. — Но если бы я хотел вернуться в бундеслигу, я бы это сделал. В последние месяцы поступали предложения, но сейчас я в Москве и чувствую себя здесь комфортно».

Во время загрузки произошла ошибка.
Спартак (Москва)

Тедеско стал главным тренером «Спартака» осенью 2019 года, сменив на этом посту Олега Кононова. До этого с 2017 года он работал в «Шальке», с которым занял второе место в сезоне-2017/18.

«Спартак» в прошлом сезоне занял седьмое место в Тинькофф — Российской премьер-лиге, набрав в 30 турах 39 очков. Также красно-белые дошли до полуфинала Олимп — Кубка России, где проиграли будущему победителю санкт-петербургскому «Зениту».

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