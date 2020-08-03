Тренер «Спартака» Тедеско заявил, что не намерен в ближайшее время возвращаться в Германию

«У меня нет какого-то конкретного плана, — сказал Тедеско. — Но если бы я хотел вернуться в бундеслигу, я бы это сделал. В последние месяцы поступали предложения, но сейчас я в Москве и чувствую себя здесь комфортно».
Тедеско стал главным тренером «Спартака» осенью 2019 года, сменив на этом посту Олега Кононова. До этого с 2017 года он работал в «Шальке», с которым занял второе место в сезоне-2017/18.
«Спартак» в прошлом сезоне занял седьмое место в Тинькофф — Российской премьер-лиге, набрав в 30 турах 39 очков. Также красно-белые дошли до полуфинала Олимп — Кубка России, где проиграли будущему победителю санкт-петербургскому «Зениту».