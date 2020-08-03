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13:24 (мск), источник: ТАСС

«Зенит» вернется к обсуждению нового контракта с Кузяевым после 11 августа

МОСКВА, 3 августа. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Руководство футбольного клуба «Зенит» вернется к обсуждению нового контракта полузащитника Далера Кузяева с его отцом и агентом после 11 августа. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор сине-бело-голубых Александр Медведев.

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Источник: РИА "Новости"

Кузяев выступает за «Зенит» с лета 2017 года. Его контракт с петербуржцами истек 31 июля. Как сообщил ТАСС Медведев, в России игрок намерен выступать только за клуб из Санкт-Петербурга. При этом футболист хочет попробовать силы в одном из европейских чемпионатов, если такая возможность появится.

«Встреча [с отцом и агентом игрока Адьямом Кузяевым] прошла конструктивно. Мы продолжим переговоры, вернувшись из Волгограда (“Зенит” 11 августа в первом туре Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) сыграет с “Ротором” — прим. ТАСС). Насколько я знаю, с другими клубами переговоров он не ведет», — сказал Медведев.

Кузяеву 27 лет, в составе «Зенита» он провел 94 матча, забив 12 мячей и отдав девять результативных передач. За три года выступлений за сине-бело-голубых полузащитник помог команде дважды стать чемпионом России, а также завоевать Кубок России.

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