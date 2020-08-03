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13:25 (мск), источник: ТАСС

IT-группа «ИКС Холдинг» стала генеральным спонсором ФК ЦСКА

ТАСС, 3 августа. Российская многопрофильная IT-группа «ИКС Холдинг» стала генеральным спонсором московского футбольного клуба ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Спонсорский контракт заключен на два года. Логотипы холдинга появятся на передней части игровой формы ЦСКА, на бортах «ВЭБ-Арены», на всех печатных материалах и интернет-ресурсах клуба, а также будет интегрирован в видеоролики официального YouTube-канала клуба.

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«Мы рады приветствовать “ИКС Холдинг” в качестве генерального спонсора клуба, это важная сделка для ЦСКА, которая поможет обеспечить финансовую устойчивость, — сказал президент ЦСКА Евгений Гинер. — Считаю, что мы обрели надежного партнера, который поможет нам развиваться, особенно ценно, что интерес к сотрудничеству проявила крупная российская компания, которая видит в нашем партнерстве потенциал для укрепления собственного имиджа. “ИКС Холдинг” — лидер российского рынка IT-услуг, и такой партнер в полной мере соответствует статусу ЦСКА как топ-клуба и одного из лидеров российского футбола. Наше соглашение рассчитано на два года, но я надеюсь, что это начало большой дружбы, которая продлится много дольше, мы благодарны акционерам и руководству “ИКС Холдинга” за поддержку в столь непростое для экономики время и ждем плодотворного сотрудничества».

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ЦСКА (Москва)

ЦСКА в прошлом сезоне Тинькофф — Российской премьер-лиги занял четвертое место и завоевал путевку в групповой этап Лиги Европы.

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