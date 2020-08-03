IT-группа «ИКС Холдинг» стала генеральным спонсором ФК ЦСКА
ТАСС, 3 августа. Российская многопрофильная
ТАСС, 3 августа. Российская многопрофильная
Спонсорский контракт заключен на два года. Логотипы холдинга появятся на передней части игровой формы ЦСКА, на бортах «ВЭБ-Арены», на всех печатных материалах и
«Мы рады приветствовать “ИКС Холдинг” в качестве генерального спонсора клуба, это важная сделка для ЦСКА, которая поможет обеспечить финансовую устойчивость, — сказал президент ЦСКА Евгений Гинер. — Считаю, что мы обрели надежного партнера, который поможет нам развиваться, особенно ценно, что интерес к сотрудничеству проявила крупная российская компания, которая видит в нашем партнерстве потенциал для укрепления собственного имиджа. “ИКС Холдинг” — лидер российского рынка
ЦСКА в прошлом сезоне Тинькофф — Российской