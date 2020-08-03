IT-группа «ИКС Холдинг» стала генеральным спонсором ФК ЦСКА

«Мы рады приветствовать “ИКС Холдинг” в качестве генерального спонсора клуба, это важная сделка для ЦСКА, которая поможет обеспечить финансовую устойчивость, — сказал президент ЦСКА Евгений Гинер. — Считаю, что мы обрели надежного партнера, который поможет нам развиваться, особенно ценно, что интерес к сотрудничеству проявила крупная российская компания, которая видит в нашем партнерстве потенциал для укрепления собственного имиджа. “ИКС Холдинг” — лидер российского рынка IT-услуг, и такой партнер в полной мере соответствует статусу ЦСКА как топ-клуба и одного из лидеров российского футбола. Наше соглашение рассчитано на два года, но я надеюсь, что это начало большой дружбы, которая продлится много дольше, мы благодарны акционерам и руководству “ИКС Холдинга” за поддержку в столь непростое для экономики время и ждем плодотворного сотрудничества».