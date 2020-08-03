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13:30 (мск), источник: ТАСС

Двукратный чемпион России по футболу Рыжиков подписал контракт с «Тамбовом»

ТАСС, 3 августа. Футбольный клуб «Тамбов» подписал контракт с вратарем Сергеем Рыжиковым. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Подробности соглашения с 39-летним голкипером не сообщаются. Также контракты с «Тамбовом» подписали нападающие Александр Карапетян и Виталий Балашов.

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Российская Премьер-Лига

В минувшем сезоне Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) Рыжиков выступал за «Крылья Советов», провел 19 матчей, в которых пропустил 25 мячей и шесть раз отстоял «на ноль».

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До «Крыльев Советов» Рыжиков играл за казанский «Рубин», в составе которого стал двукратным чемпионом России (2008, 2009), победителем Кубка (2012) и Суперкубка России (2010, 2012). За «Рубин» он выступал на протяжении 11 сезонов, а покинул команду в 2018 году. Вместе с московским «Локомотивом» он выиграл бронзовые медали чемпионата страны (2006) и Кубок России (2007). Также он выступал за «Салют-Энергию», «Сатурн», «Анжи» и «Томь».

Рыжиков провел единственный матч за сборную России в марте 2011 года против команды Катара (1:1). Входил в заявку сборной России на чемпионате мира 2014 года.

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