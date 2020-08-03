Двукратный чемпион России по футболу Рыжиков подписал контракт с «Тамбовом»
ТАСС, 3 августа. Футбольный клуб «Тамбов» подписал контракт с вратарем Сергеем Рыжиковым. Об этом сообщает
ТАСС, 3 августа. Футбольный клуб «Тамбов» подписал контракт с вратарем Сергеем Рыжиковым. Об этом сообщает
Подробности соглашения с 39-летним голкипером не сообщаются. Также контракты с «Тамбовом» подписали нападающие Александр Карапетян и Виталий Балашов.
В минувшем сезоне Тинькофф — Российской
До «Крыльев Советов» Рыжиков играл за казанский «Рубин», в составе которого стал двукратным чемпионом России (2008, 2009), победителем Кубка (2012) и Суперкубка России (2010, 2012). За «Рубин» он выступал на протяжении 11 сезонов, а покинул команду в 2018 году. Вместе с московским «Локомотивом» он выиграл бронзовые медали чемпионата страны (2006) и Кубок России (2007). Также он выступал за «Салют-Энергию», «Сатурн», «Анжи» и «Томь».
Рыжиков провел единственный матч за сборную России в марте 2011 года против команды Катара (1:1). Входил в заявку сборной России на чемпионате мира 2014 года.