Двукратный чемпион России по футболу Рыжиков подписал контракт с «Тамбовом»

Подробности соглашения с 39-летним голкипером не сообщаются. Также контракты с «Тамбовом» подписали нападающие Александр Карапетян и Виталий Балашов.

Российская Премьер-Лига Все о турнире

В минувшем сезоне Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) Рыжиков выступал за «Крылья Советов», провел 19 матчей, в которых пропустил 25 мячей и шесть раз отстоял «на ноль».

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--ce16ca51eeaee87c8a3c" data-vnd="ce16ca51eeaee87c8a3c" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=ce16ca51eeaee87c8a3c" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

До «Крыльев Советов» Рыжиков играл за казанский «Рубин», в составе которого стал двукратным чемпионом России (2008, 2009), победителем Кубка (2012) и Суперкубка России (2010, 2012). За «Рубин» он выступал на протяжении 11 сезонов, а покинул команду в 2018 году. Вместе с московским «Локомотивом» он выиграл бронзовые медали чемпионата страны (2006) и Кубок России (2007). Также он выступал за «Салют-Энергию», «Сатурн», «Анжи» и «Томь».