Российский футбол посчитали посмешищем

10 фотографий 10 фотографий 10 фотографий Футболисты «Сочи» со счетом 10:1 разгромили «Ростов», за который выступали 16−17-летние игроки.

Воробьев заявил, что уровень РПЛ постоянно падает. «Градиент падения очень высок, особенно в постковидной части это превратилось уже в некое посмешище», — заметил он. Воробьев добавил, что так считает не только он, но и «вся футбольная общественность».

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Также Воробьев призвал руководство российского футбола уйти в отставку. «Необходимо менять менеджмент не только в РПЛ, но и в РФС, необходимо ряд позиций укреплять, новых людей туда приглашать», — заключил он.

Чемпионом минувшего сезона РПЛ стал петербургский «Зенит». Серебро и бронза достались «Локомотиву» и «Краснодару» соответственно. Лучшим футболистом сезона был признан нападающий сине-бело-голубых Артем Дзюба.

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