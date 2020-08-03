Футболист Фомин перешел из «Уфы» в московское «Динамо»

Соглашение с 23-летним игроком рассчитано на пять лет.

На протяжении прошлого сезона Фомин выступал за «Уфу». Всего он провел за команду 29 матчей во всех турнирах, забил шесть мячей и отдал две голевые передачи.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--ce16ca51eeaee87c8a3c" data-vnd="ce16ca51eeaee87c8a3c" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=ce16ca51eeaee87c8a3c" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

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Фомин является воспитанником академии «Краснодара», за основную команду он сыграл один матч. Также Фомин выступал на правах аренды в течение двух сезонов за «Нижний Новгород».