Футболист Фомин перешел из «Уфы» в московское «Динамо»
ТАСС, 3 августа. Российский полузащитник Даниил Фомин подписал контракт с московским футбольным клубом «Динамо». Об этом сообщает
ТАСС, 3 августа. Российский полузащитник Даниил Фомин подписал контракт с московским футбольным клубом «Динамо». Об этом сообщает
Соглашение с 23-летним игроком рассчитано на пять лет.
На протяжении прошлого сезона Фомин выступал за «Уфу». Всего он провел за команду 29 матчей во всех турнирах, забил шесть мячей и отдал две голевые передачи.
Фомин является воспитанником академии «Краснодара», за основную команду он сыграл один матч. Также Фомин выступал на правах аренды в течение двух сезонов за «Нижний Новгород».
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