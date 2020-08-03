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14:26 (мск), источник: ТАСС

Футболист Фомин перешел из «Уфы» в московское «Динамо»

ТАСС, 3 августа. Российский полузащитник Даниил Фомин подписал контракт с московским футбольным клубом «Динамо». Об этом сообщает пресс-служба столичной команды.

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Соглашение с 23-летним игроком рассчитано на пять лет.

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На протяжении прошлого сезона Фомин выступал за «Уфу». Всего он провел за команду 29 матчей во всех турнирах, забил шесть мячей и отдал две голевые передачи.

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Российская Премьер-Лига

Фомин является воспитанником академии «Краснодара», за основную команду он сыграл один матч. Также Фомин выступал на правах аренды в течение двух сезонов за «Нижний Новгород».

«Динамо» завершило прошедший чемпионат Тинькофф — Российской премьер-лиги на шестом месте и получило право сыграть во втором квалификационном раунде Лиги Европы. Новый сезон команда начнет 10 августа гостевым матчем с екатеринбургским «Уралом».

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