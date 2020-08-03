Главные трансферные задачи топ-клубов РПЛ на лето. «Зенит», ЦСКА, «Спартак» и остальные
Кого ещё обязательно нужно купить «Спартаку», в каких позициях должен стать сильнее ЦСКА и в чём главная проблема «Краснодара».
Кого ещё обязательно нужно купить «Спартаку», в каких позициях должен стать сильнее ЦСКА и в чём главная проблема «Краснодара».
Новый сезон РПЛ совсем скоро стартует — пауза между двумя чемпионатами оказалась ничтожно короткой, специфика футбольного года жестока по отношению к клубам. Большинство трансферных задач придётся решать по ходу чемпионата, мало кому удастся войти в новый сезон полностью готовым с кадровой точки зрения.
Скорее всего, борьба с проблемами продлится аж до осени — слишком уж много их у каждой
Трансферы на вход: форвард (если продадут Азмуна), футболисты для глубины обоймы или смены игровой структуры
Трансферы на выход: Дриусси (как способ заработать); Маммана, Ригони (редко играющие легионеры)
Свой главный трансфер лета «Зенит» уже оформил: вместо Ивановича в центр обороны взят такой же статусный, но более молодой Ловрен.
Стартовый состав у команды отличный по меркам РПЛ, отстающих позиций нет. Новые футболисты пока потребуются исключительно для глубины обоймы. Ушёл Смольников — соответственно, нужна резервная опция на правый фланг обороны. Уехал в «Рубин» Шатов, могут уйти Дриусси и Ригони — для сложного сезона понадобятся игроки для эпизодических ролей. В связи с изменившимися обстоятельствами стоит приложить максимум усилий для сохранения Кузяева: статус Далера изменился за летний отрезок, теперь он важный футболист основы. Также не стоит разбрасываться столь яркими футболистами, как Мостовой. Вернувшийся из «Сочи» крайний нападающий способен обеспечить ту самую глубину. Очень не помешал бы дополнительный игрок в центр обороны. Желательно — россиянин. Легионер Осорио — не самая оптимальная опция.
Дриусси же можно отпустить, но только за адекватную цену. Аргентинец — качественный игрок, приносивший огромную пользу. В концовке сезона он перестал играть
Трансферы на вход: яркий атакующий игрок,
Трансферы на выход: Алексей Миранчук (как способ заработать); Кверквелия; возможно, Смолов (если пропала мотивация) и Фарфан. Можно отпускать Идову и амбициозную молодёжь, которая хочет играть
«Железнодорожники» объявили о трансфере Жалолиддинова, но это вряд ли приобретение под стартовый состав. Узбекский полузащитник ещё слишком сырой, да и, как поговаривают в футбольных кругах, вообще не рассматривается Николичем как игрок основной обоймы. Поэтому парня могут отдать в аренду, чтобы не занимать пока легионерскую позицию.
Ходили разговоры о трансфере вингера «Бордо» Камано — это попытка сделать атаку разнообразнее и заменить ушедшего Жоао Марио. Хотя следующие атакующие приобретения должны напрямую зависеть от факта продажи или непродажи Алексея Миранчука. Если Алексей уезжает — обязательно потребуется творческий игрок.
Если Николич
Если она на высоте, то, учитывая новый контракт Эдера, а также скорый приезд Лисаковича, зона нападения укомплектована адекватно. В истории с Фарфаном много различных мнений, но переподписывать его можно только на минимальных условиях и минимальный срок. Возраст слишком критический.
Трансферы на вход: есть возможность (равно необходимость) сделать каждую линию сильнее
Трансферы на выход: Гогуа; возможно, Бийол (если возьмут опорника); а также редко играющая молодёжь
«Армейцы» чрезвычайно активны на трансферном рынке, успели проработать уже множество вариантов, взяли футболиста на самую проблемную позицию — в центре нападения теперь будет бегать многообещающий аргентинец Гайч.
Но эта покупка точно не должна остаться единственной. Виктор Гончаренко сам говорил, что появилась возможность совершить точечные трансферы для усиления. На мой взгляд, сильнее необходимо становиться в каждой зоне. Обязательно требуется новый центральный защитник, ставка на Карпова и Дивеева не работает, Набабкин в подвешенном состоянии. Не зря клуб пытался вернуть Бекао из «Удинезе». Очень хочется сделать интереснее левый фланг — там есть нестабильный Щенников, а также непрофильные Кучаев и Обляков. Для баланса между атакой и обороной не помешал бы сильный опорник: Бистрович и Бийол недостаточно хороши для борьбы за золото, талантливый Марадишвили пока не проверен временем.
Один из её представителей — Хосонов — уже уехал в «Аланию».
Трансферы на вход: требуются крайний защитник и опорник
Трансферы на выход: Мирзов, Гулиев (как продажа ненужных); возможно, Тиль (как способ заработать); Жиго — по ситуации (хотя это будет ударом)
Возможно — Тиля, не вписывающегося в тактические реалии, но здесь необходимо достойное предложение, чтобы потери в деньгах не оказались совсем колоссальными.
Ещё «Спартак» вроде бы может продать Жиго, который,
Требуется сильный
Трансферы на вход: нападающий, россияне взамен уходящим легионерам
Трансферы на выход: освобождение легионерских позиций
Главная задача «быков» — покупка центрального нападающего. Есть опытный и полезный, но возрастной и ограниченный в тактических моделях Берг. Ари постарел, стал ещё более нестабильным и много лечится. Игнатьев уже в «Рубине». Поэтому клубу нужно приложить все усилия, чтобы купить форварда элитного уровня, с которым можно гарантированно бороться за золото.
То есть клуб сильно ограничен на трансферном рынке, не может вообще приобретать новых легионеров, пока не разберётся с имеющимися. Каждый из иностранцев способен приносить пользу, решение будет принимать скорее всего по факту наличия предложений. Например, можно отпускать Ольссона и Спайича. Неизвестно, в каком состоянии вернётся Классон.
Соответственно, если уйдёт Спайич, потребуется новый центральный защитник для глубины обоймы (там есть Кайо, Мартынович и Сорокин — не критично мало, но может не хватить). Если удастся продать Рамиреса, на которого обычно есть спрос, то придётся искать левого защитника. И так далее.
Трансферы на вход: игроки для глубины обоймы
Трансферы на выход: можно искать варианты для Маркова, Каборе, Черных, Кардозу
В обратном направлении есть четыре главных кандидата: Марков необязателен даже для резерва (есть Комличенко и Игбун), Каборе регрессировал, Черных и Кардозу вряд ли будут иметь достаточно практики.
Трансферы на вход: всё зависит от количества продаж
Трансферы на выход: всё зависит от вектора развития клуба
Трансферную кампанию «Ростова» слишком сложно прогнозировать. Всё зависит от того, какие у клуба возможности и какой вектор развития клуба выбран как основной. Если все ведущие игроки — Шомуродов, Норманн, Байрамян, Чистяков, Глебов, Хаджикадунич, Зайнутдинов — будут проданы, то вряд ли можно будет говорить о сохранении спортивных амбиций.
Похоже, «Ростов» будет растить игроков и зарабатывать на них. Пусть и ущерб результату.
Михаил Гончаров