Мосгорсуд смягчил наказание футболисту Мамаеву. Срок Кокорина не изменили

Источник: РИА "Новости"

Также изменено наказание еще двум фигурантам дела — младшему брату Кокорина Кириллу и их другу Александру Протасовицкому, которых Мосгорсуд также признал невиновными в хулиганстве. В их случае реальные сроки тоже заменены на исправительные работы сроком в один год.

Все обвиняемые освобождены от наказания в связи с тем, что уже успели его отбыть, отмечает Интерфакс.

Адвокаты спортсменов, обжаловавшие приговор, просили частично оправдать их, назвав ошибочными выводы суда первой инстанции. Гособвинение же просило уточнить квалификацию действий футболистов, осужденных по статье о хулиганстве, добавив в нее признак совершения преступления с использованием стула в качестве оружия, который не был указан в приговоре. Это ходатайство было удовлетворено.

Накануне стало известно, что Кокорин подписал контракт с московским «Спартаком».

Приговоры футболистам

Пресненский суд Москвы 8 мая 2019 года приговорил Павла Мамаева к одному году и пяти месяцам колонии общего режима, Александр Кокорин получил один год и шесть месяцев колонии. Их друг Александр Протасовицкий и брат Кокорина Кирилл получили год и пять месяцев и год шесть месяцев колонии соответственно.

Мосгорсуд позднее оставил без изменений сроки лишения свободы для фигурантов. Однако 13 мая 2020 года Второй кассационной суд общей юрисдикции направил приговор на новое апелляционное рассмотрение.

18 фотографий 18 фотографий 18 фотографий Кокорин и Мамаев: 11 лет дружбы

Решение было принято «ввиду существенных нарушений уголовного и уголовно-процессуального закона при его вынесении», в том числе при квалификации действий фигурантов и оценке ряда доказательств, заявили тогда в пресс-службе суда.

В жалобе защитники футболистов указывали, что их необоснованно привлекли к ответственности за причинение одних и тех же телесных повреждений, нанесенных водителю «Мерседеса» Виталию Соловчуку. По мнению защиты, суды нижестоящих инстанций также не стали оценивать позицию защиты об отсутствии хулиганских побуждений в действиях футболистов.

Дело Кокорина и Мамаева

Кокорин и Мамаев были задержаны в октябре 2018 года. По версии следствия, они стали участниками двух драк, произошедших утром 8 октября в центре Москвы.

Первая потасовка произошла у гостиницы «Пекин», в результате нее пострадал водитель сотрудницы Первого канала Соловчук, управлявший «Мерседесом».

За ней последовала драка с директором департамента министерства промышленности и торговли России Денисом Паком и гендиректором государственного научного центра НАМИ Сергеем Гайсиным в «Кофемании» на Большой Никитской улице. Именно эта драка вызвала огромный общественный резонанс.

<iframe width="100%" height="360" src="//www.newstube.ru/embed/a598454d-741d-4eea-b597-d3d63b9953dd?location=mail&brandsafety=&autoplay=2" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>Как Кокорин и Мамаев живут в тюрьме. Видео из колонии Во время загрузки произошла ошибка.

Бывшие игроки российской сборной по футболу были арестованы. Их отправили в СИЗО.

8 мая 2019 года Пресненский суд Москвы приговорил Мамаева к году и пяти месяцам колонии общего режима, а Кокорина — к году и шести месяцам колонии общего режима. Кроме них сроки получили брат футболиста Кирилл Кокорин и их друг Александр Протасовицкий.

Футболисты признали вину частично.

С октября 2018 года по июль 2019 года они содержались под стражей в столичном СИЗО-2 («Бутырка»). Позже они отправились в колонию, откуда освободились по УДО в сентябре 2019 года.

23 фотографии 23 фотографии 23 фотографии Мамаев и Кокорин вышли на свободу

Где они сейчас

После этого «Зенит» отправил Кокорина в аренду в «Сочи», а Мамаев, контракт с которым разорвал «Краснодар», присоединился к «Ростову».

На прошлой неделе СМИ сообщали, что Кокорин, заинтересованность в котором проявлял московский «Локомотив», в итоге переходит в столичный «Спартак».

Спартак (Москва) Все о команде

В воскресенье, 2 августа, пресс-служба «Спартака» официально объявила о том, что 29-летний нападающий подписал контракт с клубом.

В составе «Зенита» Кокорин по разу выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок России. В 2013 году Кокорин заявлял, что «никогда не перейдет в «Спартак». Тогда он играл за «Динамо».

Зенит (Санкт-Петербург) Все о команде

«Мне припоминают старое интервью, в котором я сказал некрасивую вещь. Наверное, это было глупо. Просто для моих прежних команд “Спартак” был принципиальным соперником. Но сейчас детская обида позади. Я здесь и хочу играть. Готов помочь “Спартаку” стать сильнее и вернуться наверх», — прокомментировал это Кокорин сейчас.