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18:00 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Защита Кокорина недовольна новым приговором и продолжит его обжаловать

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Защита футболиста Александра Кокорина, которому Мосгорсуд в понедельник подтвердил реальный срок заключения, хотя он в любом случае его уже отбыл, продолжил обжаловать решение суда.

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Источник: Спорт РИА Новости

«Мы не согласны с этим приговором, будем его обжаловать в кассационной инстанции… Со стороны Саши не было хулиганства, мы также считаем, что его следует оправдать по эпизоду с [водителем Виталием] Соловчуком», — заявила журналистам адвокат Татьяна Стукалова.

Решение суда фрустрировало и защитника Кирилла Кокорина Вячеслава Барика, хотя его подзащитному реальный срок формально заменили годом исправительных работ. Он также планирует пожаловаться в кассационную инстанцию.

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Мамаев и Кокорин в наручниках улыбались журналистам

В ходе очередного, уже третьего по счету рассмотрения этого дела Александр Кокорин вновь получил 1,5 года колонии общего режима, а реальные сроки трем другим фигурантам, в том числе Павлу Мамаеву, заменили исправительными работами на один год. При этом трое последних из-за времени, проведенного за решеткой, теперь могут добиваться реабилитации.

Компания друзей 8 октября 2018 года поучаствовала в двух конфликтах в центре Москвы. По данным следствия, сначала друзья на улице избили водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука, а потом, в кафе, главу департамента Минпромторга Дениса Пака. Попытавшийся успокоить молодых людей гендиректор НАМИ (разработчик президентских автомобилей Aurus) Сергей Гайсин также получил удар по лицу от Мамаева.

Футболисты и Кокорин-младший, проведя в неволе 11 месяцев, освободились из колонии досрочно в сентябре прошлого года. Через несколько месяцев бывшие игроки сборной России вернулись к выступлениям на профессиональном клубном уровне. Протасовицкий покинул стены колонии в начале ноября.

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