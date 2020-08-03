Защита Кокорина недовольна новым приговором и продолжит его обжаловать

Источник: Спорт РИА Новости

«Мы не согласны с этим приговором, будем его обжаловать в кассационной инстанции… Со стороны Саши не было хулиганства, мы также считаем, что его следует оправдать по эпизоду с [водителем Виталием] Соловчуком», — заявила журналистам адвокат Татьяна Стукалова.

Решение суда фрустрировало и защитника Кирилла Кокорина Вячеслава Барика, хотя его подзащитному реальный срок формально заменили годом исправительных работ. Он также планирует пожаловаться в кассационную инстанцию.

Фоторепортаж Мамаев и Кокорин в наручниках улыбались журналистам

В ходе очередного, уже третьего по счету рассмотрения этого дела Александр Кокорин вновь получил 1,5 года колонии общего режима, а реальные сроки трем другим фигурантам, в том числе Павлу Мамаеву, заменили исправительными работами на один год. При этом трое последних из-за времени, проведенного за решеткой, теперь могут добиваться реабилитации.

Компания друзей 8 октября 2018 года поучаствовала в двух конфликтах в центре Москвы. По данным следствия, сначала друзья на улице избили водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука, а потом, в кафе, главу департамента Минпромторга Дениса Пака. Попытавшийся успокоить молодых людей гендиректор НАМИ (разработчик президентских автомобилей Aurus) Сергей Гайсин также получил удар по лицу от Мамаева.