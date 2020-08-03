Адвокат Мамаева: Таким приговором только общество смешить. Это стыдно для правосудия

«Возможность воспользоваться реабилитацией ещё не обсуждали. Надо добиться справедливого решения по делу, к чему мы придём. Кассационная инстанция могла сама оправдать троих. Но она направила сюда, чтобы суд разобрался во всём. Никто не хочет, чтобы законность действовала и применялась. Таким приговором только общество смешить. Это стыдно для правосудия», — передаёт слова Бушманова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.