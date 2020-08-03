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19:07 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Болельщики признали Сафонова лучшим футболистом «Краснодара» в сезоне

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Болельщики признали вратаря Матвея Сафонова лучшим футболистом «Краснодара» в минувшем сезоне, сообщается на официальном сайте клуба.

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Источник: Спорт РИА Новости

Сафонова в голосовании на сайте клуба поддержали 20,82% участников. Вторым в опросе стал полузащитник Вандерсон (15,96%), третьим — нападающий Маркус Берг (8,98%).

Сафонов в прошлом сезоне принял участие в 33 матчах «Краснодара» (27 в чемпионате России, по 3 в Лиге чемпионов и Лиге Европы) и 9 встреч провел «на ноль».

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