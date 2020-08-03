«Локомотив» объявил о переходе Виталия Лысцова

Сообщается, что контракт футболиста с «железнодорожниками» рассчитан на четыре года. В московском клубе Лысцов будет выступать под номером 4.

Лысцов является воспитанником московского «Локомотива». В сентябре 2014 года перешёл в португальскую «Лейрию», а летом 2015-го — в «Бенфику» в статусе свободного агента. За основной состав «орлов» Лысцов не провёл ни одного матча, но сыграл более 60 матчей за «Бенфику Б» и стал автором четырёх забитых мячей. Сыграл девять матчей за молодёжную сборную России U21 и забил один мяч.