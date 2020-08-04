«Спартак» предложил € 4,5 млн за крайнего защитника «Атлетико Минейро» Гуга

«Спартак» действительно сделал предложение по Гуге на € 4,5 млн, клубы уже собираются вместе. Решение должно быть до конца недели, — цитирует Sport24 представителей агентства игрока.

Ранее в СМИ появилась информация, что в сферу интересов «Спартака» входят защитник «Васко да Гама» Яго Пикашу и игрок обороны «Атлетико Минейро» Гуга.



21-летний Гуга является воспитанником «Аваи». В «Атлетико Минейро» он перешёл в январе 2019 года за € 1,8 млн. В минувшем сезоне принял участие в 18 матчах чемпионата Бразилии (все — в основном составе), в которых стал автором четырёх результативных передач.