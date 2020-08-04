«Динамо» подписало контракт с Фоминым. Кого еще ждать?

Источник: Спорт-Экспресс

«Динамо» в воскресенье в контрольном матче уступило «Химкам» — 0:2. Динамовский болельщик измучен напрасными ожиданиями, так что в скепсисе ему равных нет. Тут же пошла волна: «Шеф, все пропало. Кому проигрываем? Клубу ФНЛ, который раздирают скандалы после ухода Сергея Юрана. Опять сезон коту под хвост».

Время паниковать? Давайте разбираться.

Начнем с того, что не будем недооценивать «Химки». Команда в Кубке обыграла «Рубин» (3:0), разгромила «Торпедо» (5:1), в гостях одолела «Оренбург» и «Урал», а в финале заставила помучиться «Зенит», едва не переведя встречу в овертайм.

Впрочем, для «Динамо» это слабое утешение.

Если бело-голубые претендуют на попадание в пятерку, то подопечных Дмитрия Гунько, конечно, надо обыгрывать.

С единственной оговоркой — в чемпионате, а не в товарищеском матче. У Кирилла Новикова была последняя возможность перед стартом сезона для экспериментов, он ее использовал.

Пусть и вынужденно. У бело-голубых по различным причинам выпало сразу восемь человек — Паршивлюк, Морозов, Плиев, Рауш, Шиманьски, Нжи, Филипп, Кардозу. У одних травмы еще с предыдущего сезона, у других свежие проблемы со здоровьем, а последние трое в списке недавно вернулись в Москву из краткосрочного отпуска. Разрешение на въезд в Россию получать по-прежнему крайне сложно, с этими трудностями столкнулись многие клубы. У ЦСКА, скажем, в тот же день не сыграли Влашич, Магнуссон и Сигрудссон.

Добавьте к той восьмерке ушедших по окончании контрактов семерых футболистов — Рыкова, Нойштедтера, Юсупова, Хильемарка, Соснина, Жоаозинью и Панченко. А также новичка Фомина, о переходе которого объявили на следующий день после матча.

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Получится, что Кирилл Новиков располагал совсем уж куцым выбором. И схему с тремя центральными защитниками выбрал не от хорошей жизни — травмированы оба правых игрока обороны.

С первых минут вышли сразу три резервиста — Карапузов, Москвичев и Школик. Однако я бы не сказал, что «Динамо» выглядело блекло. Вперед команда бежала довольно задорно, на чужой половине поля соперника зажимала уверенно, моменты создавала исправно. Особенно хороши были у Школика и два у Маркова. «Химки» же во втором тайме ответили двумя отличными контратаками.

По моим данным, тренерский штаб бело-голубых остался доволен встречей. Удалось не только посмотреть в деле ближайший резерв, сделал выводы по вернувшимся из аренды, но и отметить физическое состояние футболистов. Оно куда лучше, чем на финише прошлого сезона.

Что логично. Фактически июнь-июль — это была как предсезонка после двух месяцев паузы. Только на сборах форма набирается через контрольные матчи, а здесь это происходило в боевых условиях РПЛ. Против «Химок» впервые за долгое время можно было видеть свежесть и какие-то вещи на скорости.

В «Динамо» умышленно шли на омоложение, чтобы сделать игру быстрее.

Посмотрим, что из этого выйдет. Для начала дождемся первого тура. На 99,5 процентов уверен, что такого стартового состава, как в воскресенье, мы от «Динамо» не увидим больше ни разу.

Уже во вторник в общую группу должны перейти Паршивлюк, Шиманьски, Фомин, Нжи и Филипп. Весьма вероятно, что вся пятерка через неделю выйдет в Екатеринбурге с первых минут. А значит, против «Урала» будет наполовину другой состав по сравнению со спаррингом против «Химок». Перечисленные футболисты определенно должны добавить креатива и мысли в игру.