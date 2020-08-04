«Динамо» подписало контракт с Фоминым. Кого еще ждать?
Константин Алексеев — о подготовке
Константин Алексеев — о подготовке
«Динамо» в воскресенье в контрольном матче уступило «Химкам» — 0:2. Динамовский болельщик измучен напрасными ожиданиями, так что в скепсисе ему равных нет. Тут же пошла волна: «Шеф, все пропало. Кому проигрываем? Клубу ФНЛ, который раздирают скандалы после ухода Сергея Юрана. Опять сезон коту под хвост».
Время паниковать? Давайте разбираться.
Начнем с того, что не будем недооценивать «Химки». Команда в Кубке обыграла «Рубин» (3:0), разгромила «Торпедо» (5:1), в гостях одолела «Оренбург» и «Урал», а в финале заставила помучиться «Зенит», едва не переведя встречу в овертайм.
Впрочем, для «Динамо» это слабое утешение.
С единственной оговоркой — в чемпионате, а не в товарищеском матче. У Кирилла Новикова была последняя возможность перед стартом сезона для экспериментов, он ее использовал.
Пусть и вынужденно. У
Добавьте к той восьмерке ушедших по окончании контрактов семерых футболистов — Рыкова, Нойштедтера, Юсупова, Хильемарка, Соснина, Жоаозинью и Панченко. А также новичка Фомина, о переходе которого объявили на следующий день после матча.
Получится, что Кирилл Новиков располагал совсем уж куцым выбором. И схему с тремя центральными защитниками выбрал не от хорошей жизни — травмированы оба правых игрока обороны.
С первых минут вышли сразу три резервиста — Карапузов, Москвичев и Школик. Однако я бы не сказал, что «Динамо» выглядело блекло. Вперед команда бежала довольно задорно, на чужой половине поля соперника зажимала уверенно, моменты создавала исправно. Особенно хороши были у Школика и два у Маркова. «Химки» же во втором тайме ответили двумя отличными контратаками.
По моим данным, тренерский штаб
Что логично. Фактически
Посмотрим, что из этого выйдет. Для начала дождемся первого тура. На 99,5 процентов уверен, что такого стартового состава, как в воскресенье, мы от «Динамо» не увидим больше ни разу.
Уже во вторник в общую группу должны перейти Паршивлюк, Шиманьски, Фомин, Нжи и Филипп. Весьма вероятно, что вся пятерка через неделю выйдет в Екатеринбурге с первых минут. А значит, против «Урала» будет наполовину другой состав по сравнению со спаррингом против «Химок». Перечисленные футболисты определенно должны добавить креатива и мысли в игру.
Не исключал бы до 10 августа появления еще одного новичка. «СЭ» уже писал об интересе к 22-летнему хорвату Николе Моро.