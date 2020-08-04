Источник: ЦСКА получит более 1 миллиарда рублей по контракту с «ИКС Холдинг»

По информации «Коммерсанта» со ссылкой на источники, близкие к сделке, красно-синие получат более 1 миллиарда рублей.

В понедельник ЦСКА объявил о заключении соглашения с «ИКС Холдинг», спонсорский контракт рассчитан на 2 года. Логотипы компании появятся на передней части игровой формы армейцев, а также на бортах «ВЭБ Арены».