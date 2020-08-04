Текущие события
Футбол. Зарубежный
2.08
Сассуоло
Удинезе
01
Футбол. Зарубежный
2.08
Болонья
Торино
11
Футбол. Еврокубки
5.08
Копенгаген
Истанбул Башакшехир
Футбол. Еврокубки
5.08
Шахтер Д
Вольфсбург
Футбол. Еврокубки
5.08
Интер
Хетафе
Футбол. Еврокубки
5.08
Манчестер Юнайтед
ЛАСК
Все события
Фоторепортажи
8Магомед Исмаилов победил Александра Емельяненко на турнире АСА
25Пинок Дзагоева и пушка Облякова: победа ЦСКА в кадрах Sport24
11:53 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Спартак» интересуется опорным полузащитником «Тулузы»

По информации «СЭ», «Спартак» заинтересован в приобретении полузащитника «Тулузы» Ибрагима Сангаре.

Наверх
Источник: Спорт-Экспресс

Контракт 22-летнего футболиста истекает летом 2021 года. Портал transfermarkt оценивает стоимость ивуарийца в 9,5 миллиона евро.

Сангаре — воспитанник «Тулузы» и выступает за команду с 2016 года. Всего на его счету 84 встречи, в которых он забил 2 мяча и сделал 5 результативных передач. (Вячеслав Короткин).

 Суд отменил приговор Кокорину и Мамаеву
В российском футболе новые правила. Что теперь считается игрой рукой
Овечкин «молчит», в плей-офф НХЛ забивают другие русские
Малкин снова не смог пробить самого дорогого вратаря, но победил
20-летний россиянин повторил достижение Уэйна Гретцки
«Динамо» подписало контракт с Фоминым. Кого еще ждать?
Косторной откажут в переходе в академию Плющенко
Источник: Футболист «Зенита» хочет играть в топ-лиге
РФС проведет разбирательство в отношении «Спартака» и «Химок»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь